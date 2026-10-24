قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد تنعى الزميل محمد القاياتي رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»
الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت في مصر
أحمد فتوح ينتظر عرضًا سعوديًا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك
النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار طنطا وتستمع لأقوال السكان
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسط تحذيرات من تمرير مخططات التهجير
غدًا في جميع المحافظات.. الزراعة تبدأ تحصين الأبقار والأغنام
رغم التعادل مع القناة.. الأهلي يحقق أفضل معدل نقاط في الدوري المصري
خاص| حقيقة مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل
القفص هيوصل 500 جنيه.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة
حكم تصغير الأنف.. الإفتاء توضح متى يكون جائزًا ومتى يدخل في تغيير خلق الله؟
نطالبه بـ 20 مليون جنيه.. الزمالك يكشف تفاصيل الشكوى ضد زيزو بسبب الإعلانات
بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يعزز صدارته لدوري روشن السعودي بالفوز على القادسية 3-2

دوري "روشن" السعودي
دوري "روشن" السعودي
أ ش أ

حسم فريق "الهلال" قمة دوري "روشن" السعودي بالانتصار على مضيفه القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس /الجمعة/ على استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية؛ في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري.

سجل ثلاثية الهلال كل من: جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 21 وروبن نيفيز في الدقيقة 77 وسيرجي سافيتش في الدقيقة 84، بينما أحرز هدفي القادسية كل من: خوليان كينيونيس في الدقيقة 31 وماتيو ريتيجي في الدقيقة 87.

ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة؛ ليتربع على صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني، والقادسية صاحب المركز الثالث بنفس رصيد النصر، ويمتلك الهلال مباراة مؤجلة امام اهلي جدة .

وحقق أهلي جدة فوزا كبيرا على ضيفه الخليج بنتيجة 4-1، في إطار نفس الجولة؛ ليرفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الخليج عند 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

فريق الهلال دوري روشن السعودي القادسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

ترشيحاتنا

تعبيرية

الكشف عن الدخل وخصم المستحقات.. إجراءات جديدة لاسترداد أموال صندوق دعم الأسرة

حزب الوعي

حزب الوعي يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة بـ الكرك ويؤكد تضامنه مع الأردن

منتدى مصر 2026

برلماني: رسائل الرئيس السيسي حول الخطاب الديني ترسخ الوعي وبناء الانسان

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد