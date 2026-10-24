الهلال يعزز صدارته لدوري روشن السعودي بالفوز على القادسية 3-2

حسم فريق "الهلال" قمة دوري "روشن" السعودي بالانتصار على مضيفه القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس /الجمعة/ على استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية؛ في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري.

سجل ثلاثية الهلال كل من: جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 21 وروبن نيفيز في الدقيقة 77 وسيرجي سافيتش في الدقيقة 84، بينما أحرز هدفي القادسية كل من: خوليان كينيونيس في الدقيقة 31 وماتيو ريتيجي في الدقيقة 87.

ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة؛ ليتربع على صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني، والقادسية صاحب المركز الثالث بنفس رصيد النصر، ويمتلك الهلال مباراة مؤجلة امام اهلي جدة .

وحقق أهلي جدة فوزا كبيرا على ضيفه الخليج بنتيجة 4-1، في إطار نفس الجولة؛ ليرفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الخليج عند 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.