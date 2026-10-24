قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد فتوح ينتظر عرضًا سعوديًا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك
النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار طنطا وتستمع لأقوال السكان
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسط تحذيرات من تمرير مخططات التهجير
غدًا في جميع المحافظات.. الزراعة تبدأ تحصين الأبقار والأغنام
رغم التعادل مع القناة.. الأهلي يحقق أفضل معدل نقاط في الدوري المصري
خاص| حقيقة مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل
القفص هيوصل 500 جنيه.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة
حكم تصغير الأنف.. الإفتاء توضح متى يكون جائزًا ومتى يدخل في تغيير خلق الله؟
نطالبه بـ 20 مليون جنيه.. الزمالك يكشف تفاصيل الشكوى ضد زيزو بسبب الإعلانات
بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد
إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق
فرنسا على صفيح ساخن.. إغلاق اللوفر وتحركات عسكرية استعدادا لمظاهرات السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يلوم إلا نفسه.. سيف زاهر يكشف تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي

سيف زاهر
سيف زاهر
سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال حديثه عبر قناة أون سبورت، عن كواليس زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى مران الفريق، اليوم، ولقائه بوائل جمعة، في ظل الأوضاع التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا حاسمًا للوائح، سواء في حالة الفوز أو الخسارة.

وأوضح سيف زاهر أن محمود الخطيب وجّه رسالة غير مباشرة إلى لاعبي الأهلي خلال حديثه الأخير، شدد خلالها على ضرورة إدراك قيمة ارتداء قميص النادي، وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق كل لاعب، قائلًا إن من لا يدرك قيمة القميص الذي يرتديه، فلا يلوم إلا نفسه.

وأكد أن رسالة رئيس الأهلي تعكس توجهًا واضحًا نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الفريق، موضحًا أن المرحلة المقبلة لن تقبل التهاون، وأن اللوائح ستُطبق على الجميع، سواء عند تحقيق الانتصارات أو التعرض للهزائم، مع إمكانية اللجوء إلى لوائح استثنائية في الحالتين.

وأشار زاهر إلى أن خسارة البطولات ليست أمرًا عابرًا بالنسبة لإدارة الأهلي أو جماهيره، لافتًا إلى أن محمود الخطيب يدرك جيدًا حجم تطلعات الجماهير، التي لا تتقبل خسارة المزيد من الألقاب، وهو ما يجعل التحرك خلال الفترة الحالية أكثر حسمًا.

وأضاف أن تحقيق الفوز لا بد أن يكون مصحوبًا ببذل أقصى جهد من اللاعبين، مشددًا على أن المسؤولية لا تتعلق بالمدير الفني حسين عموتة وحده، وإنما تمتد إلى كل لاعب داخل الملعب، مطالبًا الجميع بتقديم 100% من إمكاناتهم والالتزام باللوائح المحددة.

ولفت سيف زاهر إلى أن حضور محمود الخطيب مران الأهلي، اليوم، ولقاءه بوائل جمعة، يحملان رسالة واضحة للاعبين، موضحًا أن رئيس النادي لم يعقد اجتماعًا مع اللاعبين ولم يتحدث إليهم بشكل مباشر، لكنه حرص على الوجود في المران، بما يعكس جدية الموقف والرسائل التي يريد إيصالها إلى الفريق.

وأوضح أن طريقة تعامل الخطيب تختلف وفقًا لما يقدمه اللاعب، فإذا كان يؤدي المطلوب منه، فإن رئيس النادي يحرص على دعمه وطمأنته بأن الفرصة لا تزال قائمة، أما إذا كان هناك تقصير، فإن الرسالة تكون أكثر حسمًا، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ثوابًا وعقابًا وفقًا للأداء والالتزام.

سيف زاهر يكشف تفاصيل حديث الخطيب ووائل جمعة

وتطرق الإعلامي إلى الحديث الذي دار بين محمود الخطيب ووائل جمعة خلال وجودهما في مران الأهلي، موضحًا أن اللقاء لم يقتصر على الأمور الفنية، بل شهد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشق الإداري.

وأشاد زاهر بشخصية وائل جمعة، مؤكدًا أنه من الشخصيات الطيبة والمخلصة للنادي الأهلي، وأنه من أكثر الداعمين له، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الانتباه إلى طبيعة الرسائل التي قد تصل إلى الجمهور عند العمل في منصب عام أو الارتباط بمؤسسة بحجم الأهلي.

وأضاف أن أي شخص قد يتعرض لمواقف تثير استياءه، لكن عليه اختيار التوقيت والطريقة المناسبين للتعامل معها، حتى لا تُفسر مواقفه بشكل مختلف أو تُستغل بعيدًا عن السياق الحقيقي، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت ضمن الأمور التي ناقشها محمود الخطيب مع وائل جمعة.

واختتم سيف زاهر حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز الكامل من جميع عناصر الأهلي، سواء اللاعبين أو المسؤولين، مع ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته، في ظل رغبة الإدارة في تصحيح المسار واستعادة النتائج التي تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

سيف زاهر محمود الخطيب النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

ترشيحاتنا

وزير الري

الري:التوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية لتعزيز المنظومة المائية

فريق وزارة التضامن

التضامن تفحص الاعتداء على سيدة تعاني من إعاقة بالغربية ونقلها إلى دار رعاية

«اطمني.. إحنا جنبك»

اطمني.. إحنا جنبك..حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد