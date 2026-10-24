لا يلوم إلا نفسه.. سيف زاهر يكشف تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال حديثه عبر قناة أون سبورت، عن كواليس زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى مران الفريق، اليوم، ولقائه بوائل جمعة، في ظل الأوضاع التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا حاسمًا للوائح، سواء في حالة الفوز أو الخسارة.

وأوضح سيف زاهر أن محمود الخطيب وجّه رسالة غير مباشرة إلى لاعبي الأهلي خلال حديثه الأخير، شدد خلالها على ضرورة إدراك قيمة ارتداء قميص النادي، وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق كل لاعب، قائلًا إن من لا يدرك قيمة القميص الذي يرتديه، فلا يلوم إلا نفسه.

وأكد أن رسالة رئيس الأهلي تعكس توجهًا واضحًا نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الفريق، موضحًا أن المرحلة المقبلة لن تقبل التهاون، وأن اللوائح ستُطبق على الجميع، سواء عند تحقيق الانتصارات أو التعرض للهزائم، مع إمكانية اللجوء إلى لوائح استثنائية في الحالتين.

وأشار زاهر إلى أن خسارة البطولات ليست أمرًا عابرًا بالنسبة لإدارة الأهلي أو جماهيره، لافتًا إلى أن محمود الخطيب يدرك جيدًا حجم تطلعات الجماهير، التي لا تتقبل خسارة المزيد من الألقاب، وهو ما يجعل التحرك خلال الفترة الحالية أكثر حسمًا.

وأضاف أن تحقيق الفوز لا بد أن يكون مصحوبًا ببذل أقصى جهد من اللاعبين، مشددًا على أن المسؤولية لا تتعلق بالمدير الفني حسين عموتة وحده، وإنما تمتد إلى كل لاعب داخل الملعب، مطالبًا الجميع بتقديم 100% من إمكاناتهم والالتزام باللوائح المحددة.

ولفت سيف زاهر إلى أن حضور محمود الخطيب مران الأهلي، اليوم، ولقاءه بوائل جمعة، يحملان رسالة واضحة للاعبين، موضحًا أن رئيس النادي لم يعقد اجتماعًا مع اللاعبين ولم يتحدث إليهم بشكل مباشر، لكنه حرص على الوجود في المران، بما يعكس جدية الموقف والرسائل التي يريد إيصالها إلى الفريق.

وأوضح أن طريقة تعامل الخطيب تختلف وفقًا لما يقدمه اللاعب، فإذا كان يؤدي المطلوب منه، فإن رئيس النادي يحرص على دعمه وطمأنته بأن الفرصة لا تزال قائمة، أما إذا كان هناك تقصير، فإن الرسالة تكون أكثر حسمًا، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ثوابًا وعقابًا وفقًا للأداء والالتزام.

سيف زاهر يكشف تفاصيل حديث الخطيب ووائل جمعة

وتطرق الإعلامي إلى الحديث الذي دار بين محمود الخطيب ووائل جمعة خلال وجودهما في مران الأهلي، موضحًا أن اللقاء لم يقتصر على الأمور الفنية، بل شهد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشق الإداري.

وأشاد زاهر بشخصية وائل جمعة، مؤكدًا أنه من الشخصيات الطيبة والمخلصة للنادي الأهلي، وأنه من أكثر الداعمين له، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الانتباه إلى طبيعة الرسائل التي قد تصل إلى الجمهور عند العمل في منصب عام أو الارتباط بمؤسسة بحجم الأهلي.

وأضاف أن أي شخص قد يتعرض لمواقف تثير استياءه، لكن عليه اختيار التوقيت والطريقة المناسبين للتعامل معها، حتى لا تُفسر مواقفه بشكل مختلف أو تُستغل بعيدًا عن السياق الحقيقي، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت ضمن الأمور التي ناقشها محمود الخطيب مع وائل جمعة.

واختتم سيف زاهر حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز الكامل من جميع عناصر الأهلي، سواء اللاعبين أو المسؤولين، مع ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته، في ظل رغبة الإدارة في تصحيح المسار واستعادة النتائج التي تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.