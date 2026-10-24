دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل آخر تمرين للزمالك استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء الجيش الرواندي اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد أماهورو في كيجالي