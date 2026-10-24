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إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

الخطيب
الخطيب
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن كواليس حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى ملعب مختار التتش، لمتابعة مران الفريق الأول لكرة القدم، في ظل حالة عدم الرضا عن الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أمير هشام أن الخطيب خضع لجلسة علاج طبيعي صباح اليوم، قبل أن يتوجه إلى مقر جهاز الكرة وملعب مختار التتش، حيث عُقد اجتماع مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، على هامش مران الفريق، الذي انطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وأضاف أن رئيس النادي الأهلي استمر في ملعب التتش حتى موعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن وجود الخطيب في مثل هذه الأوقات يحمل أهمية كبيرة، خاصة بعد الرسالة التي وجهها خلال كلمته أمس، والتي أكد خلالها أن أي لاعب يقصر في أداء واجبه لن يلوم إلا نفسه.

وأشار إلى أن حضور الخطيب ومتابعته المران بالكامل يعكسان عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه الفريق داخل الملعب، إلى جانب وجود ملاحظات بشأن الأداء الفني تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وشدد أمير هشام على أن ذلك لا يعني غياب الدعم عن الجهاز الفني، مؤكدًا أن الخطيب يدعم الفريق، لكنه بالتأكيد لديه بعض الملاحظات على المستوى الفني، في ظل تطلعات جماهير الأهلي التي تنتظر دائمًا الأفضل من لاعبيها وجهازها الفني.

ولفت إلى أن هناك حديثًا عن تقصير بعض اللاعبين، وليس جميعهم، إلا أن الأزمة لا تتعلق باللاعبين وحدهم، بل تمتد أيضًا إلى المدير الفني، في ظل التساؤلات بشأن الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الجلسة التي جمعت الخطيب بوائل جمعة داخل ملعب مختار التتش لم تتطرق إلى أي أمور تخص الجهاز الفني أو اللاعبين، موضحًا أن رئيس الأهلي اكتفى بمتابعة المران والتحدث مع مدير الكرة، بينما كانت رسالته خلال كلمته أمس واضحة بشأن ضرورة الالتزام وتحمل المسؤولية، وذلك ضمن أبرز الكواليس التي شهدها مقر النادي بالجزيرة اليوم.

أمير هشام الأهلي محمود الخطيب اجتماع محمود الخطيب

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