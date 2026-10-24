قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: على إسرائيل أن تستعد لتوقف المساعدات العسكرية الأمريكية
قرارات جديدة.. أحمد سليمان يكشف كواليس الاجتماع المغلق في الزمالك
هل يجوز الجمع بين الصلوات في السفر؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أمريكا تُجلي دبلوماسيين من الشرق الأوسط سرًا.. وإسرائيل تضغط للهجوم على إيران
انقسام داخل الزمالك بشأن مصير المدير التنفيذي.. وقرار حاسم قريبا
5 غيابات تضرب الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027
إعصار تشامبي يجتاح تايوان.. قتيل و528 مصابا وانقطاع الكهرباء عن 288 ألف منزل
ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
أخبار توك شو | الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي يٌحسن جودة حياة المواطنين .. لميس الحديدي : مصر تشعر بألم الأردن ..بكري : 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران
فضل أذكار الصباح لتفريج الهموم.. 8 أرزاق وخيرات تتنزل عليك يوميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الليلة الزمالك يبحث عن بطاقة التأهل أمام الجيش الرواندي.. خبرات الأبيض تصطدم بطموح الضيوف

الزمالك أمام الجيش الرواندي
الزمالك أمام الجيش الرواندي
محمود أحمد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا مهمًا عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره القاري نحو المنافسة على اللقب.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز الذي حققه خارج ملعبه في مباراة الذهاب بعدما عاد من رواندا بانتصار ثمين بهدف دون رد ليضع نفسه في موقف مريح نسبيًا قبل مواجهة العودة التي تتطلب من لاعبيه التعامل بتركيز كبير مع مجرياتها وعدم منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء التأهل خاصة أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تخلو من المفاجآت مهما بدت الفوارق الفنية واضحة بين الفريقين.

الزمالك يمتلك أكثر من سيناريو للتأهل

وتمنح نتيجة مباراة الذهاب الزمالك عدة خيارات لحسم بطاقة العبور إذ يكفيه تحقيق الفوز بأي نتيجة أو الخروج بالتعادل لضمان التأهل رسميًا إلى دور المجموعات مستفيدًا من تقدمه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل يدخل الجيش الرواندي المواجهة تحت ضغط ضرورة تعويض خسارته على أرضه حيث يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل انتزاع بطاقة التأهل مباشرة بينما يمنحه الفوز بهدف دون مقابل فرصة اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفريق المتأهل.

وتضع هذه الحسابات الفريق الرواندي أمام مهمة صعبة لا سيما أنه مطالب بالتسجيل دون استقبال أهداف وهو ما قد يدفعه إلى المجازفة هجوميًا في بعض فترات اللقاء بحثًا عن هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض ويعيد الأمل إلى لاعبيه في قلب النتيجة.

لكن الزمالك يدرك جيدًا أن الأفضلية التي يمتلكها قبل صافرة البداية لا تعني أن المهمة انتهت وأن الحفاظ على نتيجة الذهاب يتطلب أداءً منضبطًا وقدرة على استغلال المساحات التي قد تظهر في دفاع المنافس مع تقدمه إلى الأمام.

خبرات الزمالك في مواجهة طموح الجيش الرواندي

ورغم أن الأرقام تمنح الزمالك أفضلية واضحة في حسابات التأهل فإن المواجهة تظل بحاجة إلى تعامل جاد من جانب لاعبي الفريق الأبيض خاصة أن الجيش الرواندي سيخوض اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز وهو ما يجعل المباراة مرشحة لسيناريوهات مختلفة وفقًا لما ستسفر عنه الدقائق الأولى.

ويمتلك الزمالك مجموعة من العناصر صاحبة الخبرات القارية إلى جانب الإمكانات الفنية التي تمنحه القدرة على فرض أسلوبه والتحكم في إيقاع اللعب فضلًا عن الدعم الجماهيري المنتظر في استاد القاهرة والذي يمثل أحد العوامل المهمة التي يسعى الفريق إلى الاستفادة منها لتحقيق هدفه.

وكانت مواجهة الذهاب قد كشفت عن قدرة الزمالك على التعامل مع الضغوط خارج ملعبه بعدما نجح في الخروج بانتصار ثمين رغم إقامة المباراة وسط جماهير الجيش الرواندي ليمنح نفسه أفضلية مهمة قبل لقاء العودة.

ولم يكن التفوق الأبيض مرتبطًا بالنتيجة وحدها بل ظهر أيضًا في قدرة الفريق على التعامل مع متطلبات المباراة وتنظيم صفوفه أمام محاولات المنافس وهو ما يمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قبل المواجهة المرتقبة.

ومع ذلك فإن تكرار الفوز لن يكون مهمة سهلة بالضرورة خاصة أن الفريق الرواندي سيخوض المباراة بصورة مختلفة في ظل حاجته الملحة إلى التسجيل وهو ما قد يفرض على الزمالك تغيير طريقة تعامله مع بعض فترات اللقاء بين تأمين الدفاع والبحث عن استغلال الفرص الهجومية.

تغييرات محدودة في تشكيل الزمالك

وعلى مستوى التشكيل المتوقع تشير المعطيات إلى أن الزمالك قد يحافظ على القوام الأساسي الذي خاض به مباراته الأخيرة أمام بترول أسيوط مع إجراء تعديلات محدودة وفقًا لظروف اللاعبين واحتياجات الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يعود المهدي سليمان إلى حراسة المرمى بدلًا من محمد عواد في إطار التغييرات المنتظرة على التشكيل الأساسي بينما يفتقد الفريق جهود محمود جهاد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة بترول أسيوط ويحتاج إلى فترة من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى المشاركة في المباريات.

ويبرز اسم محمد إبراهيم ضمن الخيارات المطروحة لتعويض غياب جهاد بعدما عاد إلى المشاركة في التدريبات ليمنح الجهاز الفني بديلًا محتملًا للتعامل مع الغياب المؤثر في صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تتحدد الصورة النهائية للتشكيل وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني ومدى جاهزية العناصر المتاحة مع مراعاة طبيعة المواجهة التي تتطلب تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والقدرة على تهديد مرمى المنافس.

طاليب يراهن على تصحيح أخطاء الذهاب

على الجانب الآخر يدخل الجيش الرواندي المواجهة بطموحات كبيرة رغم صعوبة موقفه بعد الخسارة في مباراة الذهاب حيث يسعى إلى تقديم أداء مختلف وتعويض الفرص التي أهدرها على ملعبه في محاولة للإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

وكشف عبد الرحيم طاليب المدير الفني للفريق الرواندي عن الضغوط النفسية التي تعرض لها لاعبوه خلال مواجهة الذهاب موضحًا أن مطالبة الفريق بتحقيق الفوز أمام جماهيره أثرت في التعامل مع بعض فترات المباراة رغم نجاح اللاعبين في الوصول إلى فرص عديدة لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.

وأشار المدرب إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا للمواجهة الجديدة في محاولة لتجاوز آثار الخسارة السابقة واستعادة الثقة قبل لقاء الإياب الذي يمثل الفرصة الأخيرة للفريق من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

نادي الزمالك الزمالك الجيش الرواندي ستاد القاهرة دوري أبطال إفريقيا بترول أسيوط المهدي سليمان محمد عواد محمد إبراهيم محمود جهاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلفها وبيعها.. وهل زيارة الأولياء للموعظة فقط؟

الأغنام

هل تجب الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلفها وبيعها؟.. الإفتاء توضح

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: استهداف دور العبادة إرهاب بشع وانتهاك لحرمة النفس البشرية

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد