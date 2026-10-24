الليلة الزمالك يبحث عن بطاقة التأهل أمام الجيش الرواندي.. خبرات الأبيض تصطدم بطموح الضيوف

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا مهمًا عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره القاري نحو المنافسة على اللقب.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز الذي حققه خارج ملعبه في مباراة الذهاب بعدما عاد من رواندا بانتصار ثمين بهدف دون رد ليضع نفسه في موقف مريح نسبيًا قبل مواجهة العودة التي تتطلب من لاعبيه التعامل بتركيز كبير مع مجرياتها وعدم منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء التأهل خاصة أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تخلو من المفاجآت مهما بدت الفوارق الفنية واضحة بين الفريقين.

الزمالك يمتلك أكثر من سيناريو للتأهل

وتمنح نتيجة مباراة الذهاب الزمالك عدة خيارات لحسم بطاقة العبور إذ يكفيه تحقيق الفوز بأي نتيجة أو الخروج بالتعادل لضمان التأهل رسميًا إلى دور المجموعات مستفيدًا من تقدمه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل يدخل الجيش الرواندي المواجهة تحت ضغط ضرورة تعويض خسارته على أرضه حيث يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل انتزاع بطاقة التأهل مباشرة بينما يمنحه الفوز بهدف دون مقابل فرصة اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفريق المتأهل.

وتضع هذه الحسابات الفريق الرواندي أمام مهمة صعبة لا سيما أنه مطالب بالتسجيل دون استقبال أهداف وهو ما قد يدفعه إلى المجازفة هجوميًا في بعض فترات اللقاء بحثًا عن هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض ويعيد الأمل إلى لاعبيه في قلب النتيجة.

لكن الزمالك يدرك جيدًا أن الأفضلية التي يمتلكها قبل صافرة البداية لا تعني أن المهمة انتهت وأن الحفاظ على نتيجة الذهاب يتطلب أداءً منضبطًا وقدرة على استغلال المساحات التي قد تظهر في دفاع المنافس مع تقدمه إلى الأمام.

خبرات الزمالك في مواجهة طموح الجيش الرواندي

ورغم أن الأرقام تمنح الزمالك أفضلية واضحة في حسابات التأهل فإن المواجهة تظل بحاجة إلى تعامل جاد من جانب لاعبي الفريق الأبيض خاصة أن الجيش الرواندي سيخوض اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز وهو ما يجعل المباراة مرشحة لسيناريوهات مختلفة وفقًا لما ستسفر عنه الدقائق الأولى.

ويمتلك الزمالك مجموعة من العناصر صاحبة الخبرات القارية إلى جانب الإمكانات الفنية التي تمنحه القدرة على فرض أسلوبه والتحكم في إيقاع اللعب فضلًا عن الدعم الجماهيري المنتظر في استاد القاهرة والذي يمثل أحد العوامل المهمة التي يسعى الفريق إلى الاستفادة منها لتحقيق هدفه.

وكانت مواجهة الذهاب قد كشفت عن قدرة الزمالك على التعامل مع الضغوط خارج ملعبه بعدما نجح في الخروج بانتصار ثمين رغم إقامة المباراة وسط جماهير الجيش الرواندي ليمنح نفسه أفضلية مهمة قبل لقاء العودة.

ولم يكن التفوق الأبيض مرتبطًا بالنتيجة وحدها بل ظهر أيضًا في قدرة الفريق على التعامل مع متطلبات المباراة وتنظيم صفوفه أمام محاولات المنافس وهو ما يمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قبل المواجهة المرتقبة.

ومع ذلك فإن تكرار الفوز لن يكون مهمة سهلة بالضرورة خاصة أن الفريق الرواندي سيخوض المباراة بصورة مختلفة في ظل حاجته الملحة إلى التسجيل وهو ما قد يفرض على الزمالك تغيير طريقة تعامله مع بعض فترات اللقاء بين تأمين الدفاع والبحث عن استغلال الفرص الهجومية.

تغييرات محدودة في تشكيل الزمالك

وعلى مستوى التشكيل المتوقع تشير المعطيات إلى أن الزمالك قد يحافظ على القوام الأساسي الذي خاض به مباراته الأخيرة أمام بترول أسيوط مع إجراء تعديلات محدودة وفقًا لظروف اللاعبين واحتياجات الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يعود المهدي سليمان إلى حراسة المرمى بدلًا من محمد عواد في إطار التغييرات المنتظرة على التشكيل الأساسي بينما يفتقد الفريق جهود محمود جهاد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة بترول أسيوط ويحتاج إلى فترة من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى المشاركة في المباريات.

ويبرز اسم محمد إبراهيم ضمن الخيارات المطروحة لتعويض غياب جهاد بعدما عاد إلى المشاركة في التدريبات ليمنح الجهاز الفني بديلًا محتملًا للتعامل مع الغياب المؤثر في صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تتحدد الصورة النهائية للتشكيل وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني ومدى جاهزية العناصر المتاحة مع مراعاة طبيعة المواجهة التي تتطلب تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والقدرة على تهديد مرمى المنافس.

طاليب يراهن على تصحيح أخطاء الذهاب

على الجانب الآخر يدخل الجيش الرواندي المواجهة بطموحات كبيرة رغم صعوبة موقفه بعد الخسارة في مباراة الذهاب حيث يسعى إلى تقديم أداء مختلف وتعويض الفرص التي أهدرها على ملعبه في محاولة للإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

وكشف عبد الرحيم طاليب المدير الفني للفريق الرواندي عن الضغوط النفسية التي تعرض لها لاعبوه خلال مواجهة الذهاب موضحًا أن مطالبة الفريق بتحقيق الفوز أمام جماهيره أثرت في التعامل مع بعض فترات المباراة رغم نجاح اللاعبين في الوصول إلى فرص عديدة لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.

وأشار المدرب إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا للمواجهة الجديدة في محاولة لتجاوز آثار الخسارة السابقة واستعادة الثقة قبل لقاء الإياب الذي يمثل الفرصة الأخيرة للفريق من أجل مواصلة مشواره في البطولة.