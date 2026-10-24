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أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

أمير هشام
أمير هشام
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجآت بشأن بنود إعادة البيع في عقود عدد من اللاعبين الأجانب بنادي الزمالك، بعد اكتشاف حصول وكلاء لاعبين على نسب متفاوتة من عوائد إعادة البيع، وهو ما أثار دهشة مسؤولي النادي خلال مناقشة عدد من الملفات.

وقال أمير هشام، في تصريحات تلفزيونية، إن اجتماع مجلس إدارة الزمالك عُقد في ظل غياب عدد من الأعضاء، حيث غاب أحمد خالد حسانين عن اجتماعات المجلس خلال الفترة الماضية، فيما اعتذر هشام نصر، نائب رئيس النادي، بسبب حالة وفاة، كما غاب حسين السيد لسفره خارج البلاد.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك فوجئوا بوجود بند في عقد خوان بيزيرا يقضي بحصول وكيل اللاعب على نسبة من إعادة البيع، بدلًا من حصول نادي أوليكساندريا الأوكراني على هذه النسبة، وفقًا لما جرى تداوله خلال الاجتماع.

وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة اكتشفوا تفاوتًا في بنود إعادة البيع بعقود عدد من اللاعبين الأجانب، مع تخصيص نسب مختلفة من العوائد لوكلاء اللاعبين، إلى جانب وجود مبالغ ثابتة مرتبطة بعمليات إعادة البيع، بصرف النظر عن القيمة النهائية للصفقة.

وأشار إلى أن هذه البنود دفعت مسؤولي الزمالك إلى التوقف أمام تفاصيل العقود ومراجعتها، للوقوف على طبيعة الالتزامات المالية المرتبطة بها.

وفي سياق آخر، كشف أمير هشام عن مناقشة مجلس الإدارة ملف تعيين المدير الرياضي الجديد، في ظل اقتراب حسام الزناتي من تولي المنصب خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الزناتي يمتلك رؤية خاصة يسعى إلى تنفيذها فور توليه المسؤولية، بهدف معالجة السلبيات التي ظهرت داخل فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة، والعمل على تطوير منظومة العمل الرياضي بالنادي.

وتتضمن خطة المدير الرياضي المرتقب التعامل مع أزمة تأخر المستحقات المالية، إلى جانب توفير الدعم اللازم للجهاز الفني واللاعبين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أمير هشام الزمالك اللاعبين الأجانب بنادي الزمالك

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