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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيدة شيحة تهنئ الكابتن مصطفى شوبير بحفل زفافه | صور

مفيدة شيحة و شوبير من زفاف نجلة أوفا
مفيدة شيحة و شوبير من زفاف نجلة أوفا
ميرنا محمود

حرصت الإعلامية مفيدة شيحة على تهنئة مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بمناسبة حفل زفافه، الذي شهد حضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الرياضي.

ونشرت مفيدة شيحة مقطع فيديو عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، من أجواء حفل الزفاف، وظهرت خلاله لقطات من الحفل وسط حضور المدعوين وأجواء الاحتفال.

وعلقت مفيدة شيحة على الفيديو قائلة: «ألف مبروك لكابتن مصطفى شوبير».

واحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة. 

ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.

مفيدة شيحة مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي حفل زفاف مصطفي شوبير

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