الاجتماع الفني يحسم ترتيبات مواجهة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية

يُعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، بحضور ممثلي الناديين ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجهات المنظمة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمواجهة المرتقبة، المقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على جميع التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة، وفي مقدمتها ألوان قمصان الفريقين، ومواعيد وصول اللاعبين إلى ملعب اللقاء، إلى جانب تنظيم دخول الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، والتأكيد على الالتزام باللوائح والتعليمات التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لضمان سير المباراة بصورة طبيعية.

كما يتطرق الاجتماع إلى مراجعة البطاقات الرسمية وقوائم اللاعبين المعتمدة، فضلًا عن مناقشة الإجراءات المتعلقة بمرحلة ما قبل انطلاق المباراة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للفريقين وخروج المواجهة بالشكل التنظيمي المطلوب.

الأهلي يسعى لحسم التأهل إلى دور الـ16

وتحظى مباراة الأهلي وكيتارا بأهمية كبيرة للفريق الأحمر، الذي يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتأكيد تفوقه بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويدخل الأهلي المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه التأهل دون الدخول في حسابات معقدة، خاصة أن الفريق الأوغندي يتمسك بفرصته في المنافسة، ويطمح إلى تعويض خسارته في مباراة الذهاب والعودة إلى أجواء اللقاء.

عموتة يترقب حسم التشكيل الأساسي

وعلى الجانب الفني، تترقب جماهير الأهلي اختيارات المدير الفني حسين عموتة للتشكيل الأساسي والقائمة النهائية للمباراة، في ظل احتمالية إجراء بعض التعديلات على عدد من المراكز، عقب تراجع الأداء في المواجهة الأخيرة بالدوري.

ويأمل الأهلي في تجاوز التعثر المحلي وتحقيق الفوز على كيتارا، من أجل استعادة الثقة ومنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل استكمال المنافسات المحلية والأفريقية خلال الفترة المقبلة