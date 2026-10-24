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مبالغة في الحذر ورفض الأداء الهجومي .. كواليس جلسات مسئولي الأهلي مع عموتة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبالغة في الحذر ورفض الأداء الهجومي .. كواليس جلسات مسئولي الأهلي مع عموتة

الحسين عموتة
الحسين عموتة
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن كواليس الاجتماعات التي عقدها مسؤولو النادي الأهلي مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، لمناقشة عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة بأداء الفريق وأسلوب اللعب.

وأوضح أمير هشام أنه عقب خوض الأهلي مبارياته الثلاث الأولى، عُقدت عدة اجتماعات وجلسات ثلاثية جمعت بين سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ملف الكرة، ووائل جمعة، مدير الكرة، والحسين عموتة، لمناقشة بعض الملاحظات الفنية الخاصة بأداء الفريق داخل الملعب.

وأشار إلى أن هذه الجلسات شهدت الحديث عن هوية الأهلي الكروية، التي اعتاد الفريق خلالها الاعتماد على الأداء الهجومي والضغط على المنافسين، بعيدًا عن التحفظ الدفاعي المبالغ فيه، أو الاعتماد بصورة أساسية على التحولات واللعب تحت ضغط المنافس.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي ناقشوا مع عموتة العديد من الأمور الفنية خلال أكثر من جلسة، مؤكدًا أن المدير الفني كان يستمع جيدًا إلى الملاحظات المطروحة، وحاول بالفعل إجراء بعض التعديلات على فلسفته الفنية والاقتراب بصورة أكبر من الأسلوب الهجومي الذي يتناسب مع طبيعة الفريق.

ولفت أمير هشام إلى أن مباراتي بتروجت و بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر، وكيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كانتا أبرز المواجهات التي ظهر خلالها الأهلي بأسلوب هجومي قائم على الضغط العالي، موضحًا أن عموتة اعتمد على هذا النهج في هاتين المباراتين، بينما تمسك في بقية المواجهات بدرجة أكبر بفلسفته الفنية الخاصة.

وأكد أن عموتة أعطى مسؤولي الأهلي بعض المؤشرات التي أثارت تحفظاتهم بشأن أسلوبه، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة في الحذر خلال الشق الهجومي، وعدم منح الفريق الحرية الهجومية المطلوبة في بعض المباريات.

كما أشار إلى وجود ملاحظات بشأن توقيت إجراء التغييرات، لا سيما خلال الشوط الثاني، في ظل تأخر بعض التدخلات الفنية رغم حاجة الفريق إليها من أجل تحسين الأداء وتغيير مجريات اللعب.

أمير هشام الأهلي الحسين عموتة وائل جمعة

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