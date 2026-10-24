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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: الأهلي بلا شخصية مع عموتة.. لم ينجح في وضع بصمته

عموتة
عموتة
ميرنا محمود

انتقد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، المستوى الذي يقدمه النادي الأهلي تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أن الفريق لم يصل حتى الآن إلى المستوى الذي تنتظره جماهير القلعة الحمراء، سواء من حيث الأداء أو النتائج.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لبرنامج «ستاد مصر مودرن» مع الإعلامي عبدالرحمن طارق، المذاع عبر شاشة قناة «مودرن MTI»، إن الأهلي يعاني من غياب الشخصية الفنية الواضحة داخل الملعب، ولم يعد يقدم الأداء القوي الذي اعتادت عليه جماهيره خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الحسين عموتة لم ينجح حتى الآن في وضع بصمته الفنية على الفريق بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات أفضل بكثير مما يظهر حاليًا.

وأوضح أن الأزمة لا تتوقف عند فقدان النقاط أو تراجع النتائج، وإنما تمتد إلى غياب الهوية الفنية وعدم وجود أسلوب لعب ثابت يستطيع الفريق من خلاله فرض سيطرته على المنافسين.

وأشار إلى أن الأهلي اعتاد دائمًا على امتلاك شخصية قوية داخل الملعب، والقدرة على التعامل مع المباريات الصعبة وحسمها، إلا أن هذه المميزات لا تظهر بالشكل الكافي خلال الفترة الحالية.

وشدد ضياء السيد على أن الجماهير من حقها أن تشاهد فريقًا يقدم كرة قدم مميزة، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة والعناصر الدولية الموجودة داخل صفوف الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحسين عموتة مطالب بإعادة التوازن للفريق وإيجاد حلول فنية واضحة، لأن استمرار تذبذب الأداء والنتائج سيزيد من الضغوط على الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ضياء السيد الأهلي الحسين عموتة أخبار الاهلي

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