بعد تصريح مدرب القناة بشأن شلاطة.. أمير هشام يكشف حقيقة تسريب محاضرة عموتة

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، حقيقة ما تردد بشأن وجود تسريبات من داخل النادي الأهلي حول المحاضرة الفنية التي عقدها الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، قبل مواجهة القناة في بطولة الدوري المصري.

وأوضح أمير هشام أن تصريحات عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، بشأن عدم اهتمام عموتة باللاعب مودي شلاطة وعدم وضعه ضمن حساباته قبل مواجهة الفريقين، لا تعني وجود تسريبات من داخل الأهلي أو خروج معلومات من المحاضرة الفنية للمدير الفني.

وأضاف أن ما ذكره عبد الناصر محمد كان في إطار التعامل النفسي مع مودي شلاطة، بهدف تحفيز اللاعب ودفعه إلى تقديم أفضل مستوياته أمام الأهلي، وليس نتيجة حصوله على معلومات مسربة من داخل القلعة الحمراء.

وشدد أمير هشام على أنه لم تحدث أي تسريبات من المحاضرة الفنية للحسين عموتة قبل مواجهة القناة، نافيًا ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج معلومات من داخل الجهاز الفني للأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تصريحات مدرب القناة لا ترتبط بوجود أي اختراق أو تسريب للمعلومات داخل الأهلي، موضحًا أن ما حدث جرى تفسيره بصورة غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.