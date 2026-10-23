ضربة دفاعية للأهلي قبل موقعة كيتارا.. آلام الكاحل تبعد ياسر إبراهيم عن حسابات عموتة

تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، بعدما تجددت متاعب الكاحل لدى مدافعه ياسر إبراهيم، لتتقلص فرص لحاقه بمباراة الإياب في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت التطورات الأخيرة عكس ما كان يتمناه الجهاز الفني، الذي كان يترقب استعادة خدمات المدافع المخضرم لدعم الخط الخلفي، خاصة بعد الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال مواجهة القناة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

آلام مفاجئة تنهي مران المدافع

وشعر ياسر إبراهيم بآلام في الكاحل خلال التدريبات الأخيرة، ما دفعه إلى مغادرة المران دون استكماله، في تطور أثار القلق بشأن قدرته على العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة الحالية.

وبناءً على هذه المستجدات، خرج مدافع الأهلي من حسابات الجهاز الفني لمواجهة كيتارا، بينما يترقب الفريق تطورات حالته الطبية لتحديد الخطوات المقبلة في برنامجه العلاجي والتأهيلي.



وتأتي هذه الأزمة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، كان خلالها اللاعب يعمل على استعادة جاهزيته البدنية والعودة إلى التدريبات الجماعية، قبل أن تعاوده الآلام مجددًا.

أزمة الدفاع تتصدر حسابات الجهاز الفني

يمثل غياب ياسر إبراهيم تحديًا إضافيًا أمام الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الذي يسعى إلى معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت في المباريات الأخيرة، واستعادة التوازن قبل استكمال المشوار الإفريقي.

وتزداد أهمية هذا الملف في ظل حاجة الأهلي إلى الظهور بصورة أكثر صلابة، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف خلال التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، وهو ما يفرض ضرورة إعادة ترتيب الأوراق الدفاعية قبل المواجهة القارية.

الأهلي يبحث عن بطاقة التأهل أمام كيتارا

ويستعد الأهلي لاستضافة كيتارا الأوغندي، مساء الأحد 25 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليخوض مواجهة العودة بأفضلية هدف، لكنه يحتاج إلى تقديم أداء دفاعي أكثر انضباطًا لتجنب أي مفاجآت قد تعقد مهمته في حسم التأهل.