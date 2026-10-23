قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة استعدادًا للكلاسيكو
تحذير من تسونامي في إيطاليا بعد 12 هزة أرضية قبالة سواحل المتوسط
تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
ترك المنزل بإرادته.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مساومة أب على عودة نجله بالجيزة
المالية: نستهدف خفض أعباء الدين إلى أقل من 70% من الإيرادات بحلول يونيو المقبل
نتنياهو: سندمر حي الخليل بعد استهداف جنودنا في الكمين
الزعرور الأحمر في سانت كاترين.. حكاية كنز جبلي يبحث عنه الجميع وتلاحقه آمال تقوية القلب
المالية: نستهدف توفير حيز مالي أكبر بحلول 2030 دون فرض أعباء جديدة
جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم الخليل
تهدد مستقبل المهنة.. نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب
جوتيريش يلقي كلمة في جامعة القاهرة.. غداً
منتدي مصر2026.. وزير المالية: وضع سقوف مرنة ومستهدفات لإدارة الدين الخارجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة دفاعية للأهلي قبل موقعة كيتارا.. آلام الكاحل تبعد ياسر إبراهيم عن حسابات عموتة

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
حمزة شعيب

تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، بعدما تجددت متاعب الكاحل لدى مدافعه ياسر إبراهيم، لتتقلص فرص لحاقه بمباراة الإياب في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
 

وجاءت التطورات الأخيرة عكس ما كان يتمناه الجهاز الفني، الذي كان يترقب استعادة خدمات المدافع المخضرم لدعم الخط الخلفي، خاصة بعد الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال مواجهة القناة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

آلام مفاجئة تنهي مران المدافع

وشعر ياسر إبراهيم بآلام في الكاحل خلال التدريبات الأخيرة، ما دفعه إلى مغادرة المران دون استكماله، في تطور أثار القلق بشأن قدرته على العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة الحالية.

وبناءً على هذه المستجدات، خرج مدافع الأهلي من حسابات الجهاز الفني لمواجهة كيتارا، بينما يترقب الفريق تطورات حالته الطبية لتحديد الخطوات المقبلة في برنامجه العلاجي والتأهيلي.


وتأتي هذه الأزمة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، كان خلالها اللاعب يعمل على استعادة جاهزيته البدنية والعودة إلى التدريبات الجماعية، قبل أن تعاوده الآلام مجددًا.

أزمة الدفاع تتصدر حسابات الجهاز الفني

يمثل غياب ياسر إبراهيم تحديًا إضافيًا أمام الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الذي يسعى إلى معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت في المباريات الأخيرة، واستعادة التوازن قبل استكمال المشوار الإفريقي.

وتزداد أهمية هذا الملف في ظل حاجة الأهلي إلى الظهور بصورة أكثر صلابة، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف خلال التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، وهو ما يفرض ضرورة إعادة ترتيب الأوراق الدفاعية قبل المواجهة القارية.

الأهلي يبحث عن بطاقة التأهل أمام كيتارا

ويستعد الأهلي لاستضافة كيتارا الأوغندي، مساء الأحد 25 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليخوض مواجهة العودة بأفضلية هدف، لكنه يحتاج إلى تقديم أداء دفاعي أكثر انضباطًا لتجنب أي مفاجآت قد تعقد مهمته في حسم التأهل.

كيتارا ياسر إبراهيم الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد