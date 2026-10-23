أيمن عبدالعزيز: أوافق على رحيل معتمد جمال عن الزمالك بشرط واحد

كشف أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق والمدرب العام لنادي مودرن سبورت، عن موقفه من استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن»، إلى أنه لا يمانع رحيل معتمد جمال عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، ولكن بشرط التعاقد مع مدير فني قوي للغاية.

وأكد أن موافقته على تغيير الجهاز الفني ترتبط بقدرة إدارة الزمالك على التعاقد مع مدرب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا هو الشرط الأساسي الذي يجعله يؤيد رحيل معتمد جمال.