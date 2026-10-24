أمير هشام يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع مدافع لودوجوريتس البلغاري

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم الخط الخلفي.

وأوضح أمير هشام أن حسام عبد المجيد يحظى باهتمام من جانب الأهلي، إلا أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق الرسمي بين الطرفين بشأن إتمام الصفقة.

وأضاف أن اللاعب يميل في الوقت الحالي إلى مواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا، في ظل إعجابه بالأجواء الأوروبية ورغبته في استكمال تجربته الاحترافية هناك، وهو التوجه الذي يفضله أيضًا وكيل أعماله.

وأشار إلى أن حسام عبد المجيد يدرس خيار الاستمرار في الملاعب الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، ما يجعل موقفه من العودة إلى الدوري المصري والانضمام إلى الأهلي غير محسوم حتى الآن.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي اتفاق رسمي بين الأهلي واللاعب في الوقت الحالي، رغم اهتمام النادي بالحصول على خدماته لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال الفترة المقبلة.