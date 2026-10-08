محمد عبدالوهاب: زيزو تسبب في مشاكل بغرفة ملابس الأهلي.. وأرفض صفقة حسام عبد المجيد

أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي تعرض لأزمات كبري فى أوضة اللبس بعد التعاقد مع أحمد سيد زيزو .

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti:«نادي الزمالك صدر للنادي الأهلي مشاكل أوضة اللبس»، في إشارة إلى التداعيات التي صاحبت انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، وما ترتب على الصفقة من أجواء يرى أنها أثرت على غرفة ملابس الفريق.

وأضاف عبد الوهاب أن ملف الصفقات يجب ألا ينفصل عن الحفاظ على استقرار غرفة الملابس، خاصة في ظل وجود لاعبين ارتبطوا بالنادي لسنوات طويلة، مؤكدًا أن التعامل مع أبناء الأهلي يجب أن يحظى باهتمام وتقدير كبيرين.

وفيما يتعلق بصفقات الأهلي المحتملة، كشف محمد عبد الوهاب عن موقفه من إمكانية تعاقد النادي مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، قائلًا: «أتمنى عدم تعاقد النادي الأهلي مع حسام عبد المجيد».