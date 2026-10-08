قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء وقيمة الغرامة
أذكار الصباح كاملة من حصن المسلم.. طمأنينة لقلبك وبركة ليومك
عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
فيها حاجة حلوة.. الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا بعد وصلة غناء في استقباله
إيران: سنرد على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء
ترمب: مفاوضات ويتكوف مع إيران تحقق تقدمًا.. وطهران مستعدة لتقديم تنازلات لوقف التصعيد
محمد عبد الوهاب: حسام وإبراهيم تعرضا للظلم في الأهلي ولا أعارض تدريبهم للأحمر
الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي
دعاء الفجر المستجاب مكتوب.. أفضل الأدعية لبدء يومك برزق وبركة لا تنقطع
قطعت أذنه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على شخص وزوجته بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالوهاب: زيزو تسبب في مشاكل بغرفة ملابس الأهلي.. وأرفض صفقة حسام عبد المجيد

زيزو
زيزو
عبدالله هشام

أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي تعرض لأزمات كبري فى أوضة اللبس بعد التعاقد مع أحمد سيد زيزو .

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti:«نادي الزمالك صدر للنادي الأهلي مشاكل أوضة اللبس»، في إشارة إلى التداعيات التي صاحبت انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، وما ترتب على الصفقة من أجواء يرى أنها أثرت على غرفة ملابس الفريق.

وأضاف عبد الوهاب أن ملف الصفقات يجب ألا ينفصل عن الحفاظ على استقرار غرفة الملابس، خاصة في ظل وجود لاعبين ارتبطوا بالنادي لسنوات طويلة، مؤكدًا أن التعامل مع أبناء الأهلي يجب أن يحظى باهتمام وتقدير كبيرين.

وفيما يتعلق بصفقات الأهلي المحتملة، كشف محمد عبد الوهاب عن موقفه من إمكانية تعاقد النادي مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، قائلًا: «أتمنى عدم تعاقد النادي الأهلي مع حسام عبد المجيد».

محمد عبد الوهاب النادي الأهلي الأهلي زيزو حسام عبدالمجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سكن لكل المصريين 9.. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

ترشيحاتنا

أوروبا والصين

أوروبا تسعى للضغط على الصين لكبح فائضها التجاري مع تجاوزه مليار يورو يوميًا

جرينسبان

"جرينسبان" تحتفظ بصدارة سباق أمانة الأمم المتحدة في خامس اقتراع لمجلس الأمن

سوق الذهب في آسيا

هونج كونج وسنغافورة تتنافسان على قيادة سوق الذهب في آسيا

بالصور

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد