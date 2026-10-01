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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: النجيل الصناعي صعب.. وكنت أفضل مشاركة زيزو أمام جنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن اللعب على ملاعب النجيل الصناعي يمثل صعوبة كبيرة على اللاعبين، مشيرًا إلى أهمية فوز منتخب مصر وعودة عدد من اللاعبين للتسجيل.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "ملاعب النجيل الصناعي اللعب عليها صعب جدًا، والأرضية بتكون حرارتها مرتفعة، ولكن الأهم هو فوز مصر وعودة عمر مرموش وإبراهيم عادل للتسجيل مع المنتخب".

وأضاف: "هيثم حسن صعب عليا في مباراة جنوب السودان بسبب الأجواء، لأنه متعود على الأجواء الأوروبية، ولو أنا مدرب مكنتش لعبته المباراة، وكنت أفضل مشاركة زيزو بدلًا منه".

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، عقب العودة من جنوب السودان، على أن ينتظموا في المعسكر ظهر اليوم الخميس، استعداداً لودية جنوب أفريقيا المقرر لها، التاسعة مساء الأحد المقبل، بإستاد القاهرة الدولي.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى خمسة أهداف، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

منتخب مصر إبراهيم عادل عمر مرموش جنوب السودان هيثم حسن

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