مواصفات سمارت 5 الكهربائية الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سمارت 5 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سمارت 5 موديل 2026، وتنتمي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك سمارت 5 موديل 2026

سمارت 5 موديل 2026

تحصل سيارة سمارت 5 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 710 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 540 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، وبها قوة 646 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 209 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سمارت 5 موديل 2026

سمارت 5 موديل 2026

تمتلك سيارة سمارت 5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات سمارت 5 موديل 2026

زودت سيارة سمارت 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها تشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سمارت 5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة سمارت 5 موديل 2026 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop syste، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها Power Windows .

سعر سمارت 5 موديل 2026

سمارت 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سمارت 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سمارت 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سمارت 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه .