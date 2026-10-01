إياك وتحديث هاتفك الآن .. ثغرة غامضة تغلق هواتف أندرويد

تشير التقارير الصادرة في أواخر سبتمبر 2026 إلى وجود خلل كبير في قفل الهواتف يؤثر على هواتف جوجل بيكسل بعد تحديث سبتمبر 2026 .

يشتكي المستخدمون من أن أجهزتهم ترفض التعرف على نمط فتح القفل أو رمز PIN الذي قاموا بتعيينه مسبقاً مما يؤدي فعلياً إلى حرمانهم من استخدام هواتفهم.



المشكلة والأجهزة المتأثرة

على الجانب الآخر بعد تثبيت آخر تحديث شهري، تتوقف شاشة القفل عن قبول طرق المصادقة الصحيحة وتحديدًا فتح القفل بنمط معين وبعض إدخالات رمز PIN , لم تُجدِ خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المعتادة، مثل إعادة التشغيل أو الدخول إلى الوضع الآمن أو تنظيف الشاشة، نفعًا في حل المشكلة.



على الجانب الآخر تم الإبلاغ عن هذا الخلل بشكل كبير من قبل مالكي أجهزة جوجل الرائدة، مثل Pixel 10 Pro XL ، على الرغم من أنه ينبع بشكل عام من أحدث إصدار لبرامج النظام.



الحلول البديلة الحالية

تشمل أكثر الطرق الموثوقة للتعامل مع هذه المشكلة أو منعها ما يلي:

إذا لم تواجه الخلل بعد ولكنك قمت بالتحديث، فإن المستخدمين في منتديات المجتمع مثل Reddit يوصون بتغيير طريقة الأمان الأساسية مؤقتًا إلى رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور، حيث أن فتح النمط هو الأكثر تأثرًا.

يعد الخيار الأخير بالنسبة للمستخدمين الذين تم حظر هواتفهم تمامًا، فإن الحل الوحيد المُثبت لاستعادة الوصول إلى الهاتف هو إعادة ضبط المصنع بالكامل عبر وضع الاسترداد وسيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات غير المحفوظة على الجهاز.