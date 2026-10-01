خلل غريب يصيب هواتف أندرويد.. أصوات غامضة تظهر من العدم

يواجه عدد من مستخدمي هواتف أندرويد خللا غريبا يتسبب في تشغيل صوت تصفيق من مكبرات الصوت بشكل عشوائي، دون ظهور أي إشعار أو وجود تطبيق واضح يمكن أن يكون مصدر الصوت.



وظهرت تقارير عن المشكلة في عدد من المناقشات على ريديت، حيث وصف مستخدمون سماع صوت تصفيق يشبه تصفيق الجمهور في المسارح، رغم عدم تشغيل أي محتوى صوتي على هواتفهم.

وفي إحدى الحالات، قال مستخدم لهاتف سامسونج Galaxy A30s، إن هاتفه كان موضوعا على المكتب أثناء عزفه على الجيتار، وبعد انتهاء مقطوعة موسيقية طويلة، بدأ الهاتف فجأة في تشغيل صوت تصفيق استمر نحو ثانيتين.

وقال المستخدم إنه تفقد الهاتف بحثا عن التطبيقات التي تعمل في الخلفية، لكنه لم يجد أي شيء يفسر مصدر الصوت.

هاتف سامسونج

ليست حالة منفردة



وأبلغ مستخدمون آخرون عن المشكلة نفسها على أجهزة أندرويد مختلفة، بما في ذلك بعض هواتف فيفو، بينما أكد آخرون ظهور صوت التصفيق بشكل عشوائي دون ارتباط واضح بنشاط معين.

وفي إحدى الحالات، قال مستخدم إن صوت التصفيق بدأ بالظهور قبل عدة أيام، وإنه لم يثبت أي تطبيقات جديدة خلال الفترة التي سبقت ظهور المشكلة، كما أكد عدم استخدامه تطبيقات خارجية أو مساعدين ذكيين يعملون في الخلفية.

ويقول المستخدمون الذين أبلغوا عن المشكلة إن الصوت لا يترك أي أثر واضح، إذ لا يظهر في سجل الإشعارات، كما لم يجدوا ما يفسره في سجلات الهاتف.

لا تفسير رسمي أو حل حتى الآن



حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول سبب ظهور صوت التصفيق، كما لم تقدم جوجل تفسيرا رسميا للمشكلة أو حلا لها.

وتشير التقارير المتاحة إلى أن الحالات لا تزال محدودة، بينما تستمر المناقشات بين المستخدمين الذين يحاولون تحديد مصدر الصوت أو معرفة ما إذا كان مرتبطا بتطبيق معين أو خلل في نظام أندرويد.

كما ظهرت حالة مشابهة في منتدى آخر، حيث أفاد مستخدم بسماع صوت التصفيق بعد الانتهاء من قراءة فصل، ما يشير إلى أن المشكلة قد لا تكون مرتبطة بالعزف على الآلات الموسيقية تحديدا.

وبينما يربط بعض المستخدمين الأمر بمزاح أو ميزة مخفية، لا يوجد حتى الآن دليل يؤكد ذلك، ولا تزال حقيقة مصدر صوت التصفيق الغامض غير معروفة.