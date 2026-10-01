أسامة فيصل والجزار وعلي حمدي.. الأهلي يتحرك لضم ثلاثي البنك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن رغبة النادي الأهلي في ضم ثلاثي البنك الأهلي أسامة فيصل ومحمود الجزار وعلي حمدي، رغم نفي إدارة البنك الأهلي حدوث ذلك رسميًا.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي يراقب ثلاثي البنك الأهلي أسامة فيصل ومحمود الجزار وعلي حمدي قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأشار أضا إلى أن رئيس البنك الأهلي اللواء أشرف نصار نفى أن يكون هناك عرض رسمي من الأهلي لضم ثلاثي البنك الأهلي.

ومع ذلك، أكد أضا أن الأهلي يسعى لضم الثلاثي أقرب من أي وقتٍ مضى، وأن الثلاثي على ردار المارد الأحمر.

ولفت أضا إلى أن العقبة التي تقف في طريق تمام الصفقة بالنسبة للأهلي تمكن في أن إدارة البنك الأهلي تُغالي في أسعار بيع لاعبي الفريق.