وائل جمعة يوجه طلبًا لإبراهيم حسن بشأن لاعبي الأهلي قبل القمة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تواصل وائل جمعة، مدير الكرة بمنتخب مصر، مع إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بشأن لاعبي الأهلي الدوليين، قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام جنوب أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. وائل جمعة تواصل بشكل ودي مع إبراهيم حسن وطلب منه إراحة عناصر الأهلي في ودية جنوب أفريقيا، وذلك للحفاظ عليهم من الإجهاد قبل لقاء القمة».

ويأتي هذا الطلب في ظل ارتباط لاعبي الأهلي بمواجهة الزمالك المرتقبة في بطولة الدوري المصري، وهو ما دفع وائل جمعة إلى التواصل بشكل ودي مع الجهاز الإداري للمنتخب، وفقًا لما ذكره أحمد حسن.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كاسحًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية حاليًا كالتالي:

مصر: 4 نقاط.

مالاوي: 3 نقاط.

أنجولا: نقطة واحدة.

جنوب السودان: دون نقاط.