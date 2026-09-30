الأوقاف تعلن أسماء المرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الطالبات اللاتي اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، والمرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأكدت الوزارة استقبال الطالبات المقبولات بمقر معهد حلمية الزيتون، وفقًا لما أُعلن سابقًا، على أن يتوجهن إلى مستشفى الدعاة بمصر الجديدة لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية في موعد غايته يوم السبت الموافق ٣ /١٠ /٢٠٢٦، بنسبة ٨٠٪ من قيمة المصروفات، علمًا بأن إجمالي المصروفات يبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه مصري فقط لا غير)، وذلك باستخدام بطاقة «فيزا» بنكية سارية، وفقًا لتعليمات وزارة المالية.

كما شددت الوزارة على ضرورة حضور ولي الأمر لتوقيع إقرار بشأن نظام الدراسة، مؤكدة أن تخلف أي طالبة عن السداد أو عن استيفاء الإجراءات المطلوبة يُعد إلغاءً لترشحها، ويترتب عليه شطب اسمها من كشوف القبول.

أسماء الطالبات المرشحات للالتحاق بالمعهد

وفيما يلي أسماء الطالبات المرشحات للالتحاق بالمعهد:

١. رقية محمود عبد الهادي محمود

٢. شهد منتصر مراد محمد محمود

٣. ريتاج أحمد علي علي محمد

٤. ملك رمضان أحمد سليم

٥. هنا محمود علي عبد المطلب عيد

٦. حبيبة عبد الفضيل سالم عبد الفضيل

٧. نور عربي أحمد إمام فرج

٨. مريم سامي السعيد السيد عطاالله

٩. دعاء محمد عبد الوهاب عبد الوهاب

١٠. دارين سامح محمود السيد محمود

١١. جنى أحمد محمود عبده

١٢. حبيبة محمد عبد العزيز محمود

١٣. ملك محمد سيد جاد علي

١٤. سامية محمد عثمان عمر حسن

١٥. روضة عمرو فرج محمد متولي

١٦. مريم عصام صلاح أحمد أمين

١٧. جنى ناصر عباس علي

١٨. جنى عبد النبي ميمي محمد محمد

١٩. نور نادر محمد أحمد محمد

٢٠. جودي محمود شعراوي عبد النبي

٢١. روميساء أيمن محمد خميس مبارك

٢٢. ياسمين حمدي أبو بكر محمد

٢٣. أروه رأفت محمد إبراهيم خليفة

٢٤. سارة هشام محمد صفوت

٢٥. نسرين حجاج رمضان إبراهيم

٢٦. جنى محمد بدري حسين حسن

٢٧. شهد يحيى عبد الكريم عبد الله

٢٨. جومانة عبد الرحيم يوسف عبد الرحيم

٢٩. ريتاج أحمد عصام عبد الحميد

٣٠. سمية رضا عبد الحميد إبراهيم

٣١. بسملة محمد علي حامد

٣٢. ملك أحمد الفتاح أحمد محمود

٣٣. جودي هاني محمدي رمضان علي

٣٤. سارة رمضان رمضان محمد الخميسي

٣٥. جودي إبراهيم صبحي إبراهيم

٣٦. بسملة محمد أحمد عبد الرحمن

٣٧. ريتاج سامي رمضان جميل

٣٨. أسماء عز الدين حسن سيد

٣٩. رنا رمضان محمد مصطفى أحمد

٤٠. ريماس حسام مصطفى محرم

٤١. شهد تامر سيد خليل السيد

٤٢. جنى أحمد محمد خليفة حسن

٤٣. حنين عبد الحميد عبد الحميد محمود

٤٤. وعد محمد فتحي خاطر يوسف

٤٥. روان محمد أنور محمد الغرباوي

٤٦. بسملة باسم سعيد سيد أحمد

٤٧. سما صبري إبراهيم محمود

٤٨. جنى أحمد بيومي علي

٤٩. آيات أبو الحسن محمد الأمين

٥٠. حبيبة فتحي صفوت فتحي

٥١. ملك رامي محمد إسماعيل

٥٢. مريم صلاح فهمي السعيد

٥٣. نور محمد زيدان محمود محمد

٥٤. سارة صلاح محمد مرسي علي

٥٥. جنة سيد محمد إسماعيل علي

٥٦. سارة ناجي حسن عوض غازي

٥٧. جنى عيد جابر أحمد عمار

٥٨. منة الله وحيد صبحي لطفي

٥٩. هنا سيد منصور عبد الحميد

٦٠. جنة أحمد سعد عبد الخالق سيد

٦١. حبيبة محمود سمير عيد أحمد

٦٢. سما هيثم السعيد علام

٦٣. نور أشرف عبد الله هلال

٦٤. جنى محمود زارع عبد الغني

٦٥. حنين محمد صالح عبد الحميد

٦٦. جومانة محمد محمد نصر جاد

٦٧. سارة أحمد محمود أحمد المصلحي

٦٨. رؤيه أمير فيصل عبد الواحد

٦٩. نعمة حسين مختار جمعة

٧٠. جنا محمد أبو السعود محمدي

٧١. سندس حسن عبد الرحمن إبراهيم

٧٢. حبيبة أحمد محمود درويش مجاهد