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خطوات الحصول على قرض وزارة الأوقاف بدون فوائد.. الرابط والشروط

قرض وزارة الاوقاف
قرض وزارة الاوقاف
رشا عوني

يبحث الكثير عن قرض وزارة الأوقاف التي تتيح لموظفيها و ذويهم الحصول على قرض حسن بدون فوائد، وبعد زيادة أعداد الراغبين في الحصول على قرض وزارة الأوقاف، أعلنت الوزارة رسمياً زيادة قيمة الدفعة الأولى من القرض الحسن لتصل إلى 20 مليون جنيه

وتأتي زيادة قيمة الدفعة في إطار مساهمة وزارة الأوقاف في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وزير الأوقاف يوجّه بزيادة القرض الحسن

ووجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بزيادة قيمة الدفعة الأولى من القرض الحسن للعام المالي 2026/2027م إلى 20 مليون جنيه، استجابةً للزيادة في أعداد الراغبين في الاستفادة من القرض الحسن الذي تقدمه الإدارة العامة للبر، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

1056 مستفيدًا في الدفعة الأولى

تستهدف الدفعة الأولى استفادة 1056 مستفيدًا، بإجمالي 20,000,682 جنيهًا، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها ذوو الهمم.


رابط التقديم للحصول على القرض الحسن

للعاملين بالوزارة ممن مر على تعيينهم خمس سنوات.

وللعاملين بالجهات الحكومية الأخرى، وفق الشروط المعلنة.

للتسجيل عبر هذا الرابط..

شروط الحصول على قرض بدون فوائد من وزارة الأوقاف



قيمة القروض ونظام السداد

تُمنح الفئات ذات الأولوية قرضًا حسنًا بقيمة 25 ألف جنيه، يُسدَّد على 40 شهرًا بواقع 625 جنيهًا شهريًا، وتشمل:
١. ذوي الهمم (للموظف، أو أحد الزوجين، أو الأبناء، أو أحد الوالدين)، مع تقديم كارنيه الخدمات المتكاملة.
٢. أصحاب الأمراض المستعصية، مثل الأورام، وأمراض القلب، والكبد، والفشل الكلوي، مع تقديم التقارير الطبية.
٣. حالات الزواج الحديث للموظف لأول مرة، أو لأحد أبنائه للمرة الأولى.
٤. الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مع تقديم المستندات المؤيدة.
٥. المتضررين من الحرائق، مع تقديم محضر رسمي من الجهة المختصة، ويكون التقديم طوال العام دون التقيد بموعد إعلان القرض الحسن.
٦. حالات العمليات الجراحية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل نظرًا لخطورتها، سواء للموظف نفسه، أو أحد الأبناء، أو الزوجة، أو أحد الأبوين، ويكون التقديم طوال العام دون التقيد بموعد إعلان القرض الحسن.

من هم المستحقون لـ قرض بدون فوائد من الأوقاف؟

1-ويُتاح القرض الحسن لجميع العاملين بالوزارة، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية

2-إتاحة القرض الحسن للعاملين الذين تبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان يُشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاث سنوات، وذلك وفاءً لعطائهم، وتقديرًا لما بذلوه في خدمة الوزارة والعمل المؤسسي، واعترافًا بأنهم أبناء للوزارة حتى آخر يوم في خدمتهم.

3-شمول المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة للقرض الحسن لأول مرة، على أن يُتاح لهم التقديم طوال العام من خلال ديوان عام الوزارة أو المديريات، دون التقيد بالروابط الإلكترونية.

4-واستحدثت الوزارة شريحة من القرض الحسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 20 ألف جنيه، تُسدَّد على 30 شهرًا، بشرط أن يكون المتقدم معينًا لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وألا يكون قد حصل أو يكون حاصلًا على قرض أو تمويل من أي بنك من البنوك، مع تحويل المرتب إلى أحد فروع بنك مصر، وألا يكون لديه بطاقة ائتمان (فيزا مشتريات).

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