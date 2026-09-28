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حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق السعودية

أمطار في السعودية
أمطار في السعودية
محمد على

توقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

يتوقع ذلك على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 - 40) كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10 - 30) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة.


نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين في العاصمة الرياض، درجة حرارة كبرى بـ42 درجة أما الصغرى فـ27  درجة.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10 - 25) كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة (10 - 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم أمطار رعدية وسيول المركز الوطني للأرصاد في السعودية السيول جازان مكة المكرمة

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