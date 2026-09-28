فيصل بن فرحان في واشنطن لبحث التطورات الدولية مع نظيره الأمريكي

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بذلك، بأن الجانبين سيبحثان العلاقات بين البلدين وأبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية السعودي بالأمين العام أنطونيو جوتيرش، معلنا تقديم المملكة دعمًا ماليًا بقيمة ستة ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويتوزع الدعم المالي المقدم من المملكة للمركز على أربع سنوات اعتبارًا من العام المالي 2027، والذي يعكس إيمان المملكة بأهمية وجود مركز أممي يقدم برامج بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب.

ويأتي دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب انطلاقًا من دورها المحوري في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيًا كان مرتكبوه، وإدراكًا منها لأهمية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودوره البناء والفعال في بناء القدرات للدول وتوحيد الجهود العالمية في هذا المجال.