العثور على طفل حديث الولادة بطريق قرية القارة الصحراوي بقنا

عثر أهالي قرية القارة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى بطريق القرية الصحراوي، في ظروف غامضة، وسط حالة صدمة واستياء بين الأهالي.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة بطريق قرية القارة الصحراوي بنطاق مركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين العثور على الطفل في حالة تستدعي الرعاية الطبية، حيث جرى نقله إلى مستشفى أبوتشت لتوقيع الكشف الطبي عليه والاطمئنان على حالته الصحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية والدي الطفل والوقوف على ظروف وملابسات تركه في هذا المكان، من خلال أعمال الفحص والتحريات والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.