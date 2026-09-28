قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 32 وأمطار بالساحل والصحراء الغربية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم
فيصل بن فرحان في واشنطن لبحث التطورات الدولية مع نظيره الأمريكي
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان
التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"
أمريكا تنفي عرض بيع أسلحة للصين.. ماذا حدث بين ترامب وشي؟
قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية اليوم
انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على طفل حديث الولادة بطريق قرية القارة الصحراوي بقنا

طفل رضيع
طفل رضيع

عثر أهالي قرية القارة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى بطريق القرية الصحراوي، في ظروف غامضة، وسط حالة صدمة واستياء بين الأهالي.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة بطريق قرية القارة الصحراوي بنطاق مركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين العثور على الطفل في حالة تستدعي الرعاية الطبية، حيث جرى نقله إلى مستشفى أبوتشت لتوقيع الكشف الطبي عليه والاطمئنان على حالته الصحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية والدي الطفل والوقوف على ظروف وملابسات تركه في هذا المكان، من خلال أعمال الفحص والتحريات والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية القارة طفل رضيع أبوتشت أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد

من 1 لـ100 جرام.. أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد بعد التراجع

الارصاد

خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

مجدي شطة

بعد إحالته للحنايات.. مجدي شطة يواجه عقوبة بتهمة حيازة مخدر الأيس

تعبيرية

المتهم بالتشهير بفتاة في البحيرة يواجه عقوبة الحبس

النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد

برلماني لـ صدى البلد: توسيع منافذ مبادرة خفض الأسعار يعزز مواجهة أعباء المعيشة

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد