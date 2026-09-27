مصرع طفل في ظروف غامضة داخل منزله بقنا

لقي طفل مصرعه، داخل منزله بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، في واقعة أثارت حالة من الغموض، وسط تكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الحادث.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة طفل داخل منزله بقرية الحلفاية بحري، التابعة لدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أشارت المعاينة الأولية إلى العثور على الطفل مشنوقًا داخل المنزل.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تم إخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.