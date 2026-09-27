رضا شحاتة: أرضية الترتان صعبة للغاية وإصابات اللاعبين عليها طويلة المدى

أكد رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، ان تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة منتخب انجولا شكلت ضغطًا على لاعبي منتخب مصر

وقال رضا شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: تصريحات حسام حسن قبل مباراة انجولا شكلت ضغطًا على لاعبي منتخب مصر ، وحسام حسن أخطأ في تصريحاته عن محمد الشناوي ويفتح باب التساؤلات العديدة على كل جملة قالها عن الحارس

وأضاف: أجواء كاس العالم غير موجودة في المعسكر الحالي للمنتخب وهذا مؤشر خطير ومغادرة محمد صلاح للمعسكر سيؤثر على معسكر منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان

وتابع: أرضية الملعب "الترتان" ستكون صعبة للغاية على لاعبي منتخب في مواجهة جنوب السودان، وهذه الأرضية لا يحبذها اللاعبين بسبب التخوف من التسبب في إصابات طويلة المدى للاعبين