بـ 80 مليون جنيه.. رئيس المعاهد الأزهرية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان 3 معاهد

افتتح د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، والدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، ثلاثة معاهد أزهرية جديدة بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد حسن، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، والدكتور منصور أبو العدب، رئيس منطقة البحيرة الأزهرية، ولفيف من قيادات مشيخة الأزهر ومنطقة البحيرة الأزهرية، في إطار خطة الأزهر الشريف للتوسع في إنشاء المعاهد وتطوير البنية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، ودعم التوسع في إتاحة التعليم الأزهري بمختلف مراحله.

افتتاح 3 معاهد أزهرية جديدة بمحافظة البحيرة

وشملت الافتتاحات معهد الشيخ عبدالحليم قدوم الإعدادي الثانوي بنين بقرية معمل القزاز، مركز كفر الدوار، والمقام على مساحة 1575 مترًا مربعًا، ويضم 15 فصلًا، بتكلفة بلغت قرابة 20 مليون جنيه، ويضم دورًا أرضيًا وثلاثة أدوار علوية.

وتم افتتاح معهد الحاج رضا الصباغ رياض أطفال ابتدائي إعدادي فتيات بقرية قوبانية لوقين، مركز كفر الدوار، والمقام على مساحة 1575 مترًا مربعًا، ويضم 30 فصلًا، بتكلفة بلغت نحو 30 مليون جنيه، ويضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار علوية.

وشملت الافتتاحات كذلك معهد الدكتور علي عباس كامل رياض أطفال ابتدائي إعدادي فتيات بقرية الزنط، مركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، والمقام على مساحة 2275 مترًا مربعًا، ويضم 40 فصلًا، بتكلفة بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وأكد د. أحمد الشرقاوي، أن التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وتجهيزها وفقًا لأحدث المعايير يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء الأزهر، بما يسهم في أداء رسالته التعليمية والتربوية على الوجه المنشود.

وأشار فضيلته إلى أن افتتاح هذه المعاهد يمثل إضافة جديدة إلى منظومة التعليم الأزهري بمحافظة البحيرة، ويعكس حرص الأزهر الشريف على التوسع في الخدمات التعليمية، وتلبية احتياجات المناطق المختلفة، بما يتيح للطلاب والطالبات فرصًا أفضل للتعلم في بيئة تعليمية مناسبة.

من جانبه، أكد الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، أن الأزهر الشريف مؤسسة متكاملة الأركان لا يمكننا أن نغفل إنجازاتها ومساهماتها فى كافة مجالات التعليم والبحث العلمي فهو مدرسة لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي والعلوم المدنية المختلفة، وهو يقدم تعليمًا شاملًا يجمع بين العلوم الشرعية والاندماج في المجتمع فضلًا عن أنه يتجدد بصفة مستمرة ليتواكب مع مستجدات العصر الحديثة.

وأضاف نائب محافظ البحيرة، أننا جميعا نفخر بوجود مؤسسة الأزهر الشريف العظيمة والتي تحمل على عاتقها مسئوليات كبيرة لنشر العلم النافع والفكر المستنير في كافة بلدان العالم بالإضافة إلى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم الإسلامي، وتُعتبر مرجعًا أساسيًا في كافة العلوم الدينية والشئون الإسلامية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمعاهد الثلاثة نحو 80 مليون جنيه، وتضم في مجموعها 76 فصلًا، بإجمالي مساحة 5425 مترًا، بما يدعم الطاقة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية بالمحافظة.