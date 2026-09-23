تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، بخالص التهنئة إلى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة اعتماد 98.06% من المعاهد الأزهرية المتقدمة للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

أيمن عبدالغني يهنئ شيخ الأزهر بحصول 98.06% من المعاهد الأزهرية على "جودة التعليم"

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة توجيهات فضيلة شيخ الأزهر ومتابعته المستمرة، وحرصه الدائم على الارتقاء بمستوى التعليم الأزهري، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يليق بأبنائنا الطلاب.

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني أيضاً، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإلى الجميع من معلمين وإداريين وعمال، الذين لا يألون جهدًا في أداء رسالتهم بإخلاص وتفانٍ، والعمل على رفعة الأزهر الشريف وتعزيز مكانته، والارتقاء بمؤسساته التعليمية؛ بما يليق برسالته العلمية والدعوية الممتدة، سائلًا الله لهم دوام التوفيق والسداد.