نهال طايل تهاجم تشبيه المرأة بالسيارات : «اللقاءات دي بتعرّي أصحابها»

انتقدت الإعلامية نهال طايل تشبيه المرأة بالسيارات، معتبرة أن استخدام مثل هذه التشبيهات يحمل إساءة للمرأة وينتقص من مكانتها.

وقالت نهال طايل، خلال تقديم برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»: «حاجة بقت غريبة إننا نشبّه المرأة بالعربية، موديل مرة موديل 80، ومرة مرسيدس، طب لو المرأة دي بنتك أو أمك أو أختك، هتشبّهها بنفس التشبيه ده؟».

وأضافت: «حقيقي الجدعنة والشهامة والأصول والدين براءة من الأشخاص اللي بتستخدم التشبيهات دي، واللقاءات دي بتعرّي أصحابها».

وأكدت الإعلامية أن وضع المرأة في مقارنات مرتبطة بموديلات السيارات، من وجهة نظرها، يمثل انتقاصًا من قدرها، داعية إلى التعامل مع المرأة بما يتناسب مع مكانتها واحترامها.