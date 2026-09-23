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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تقليل الاغتراب.. لماذا رُفضت طلبات آلاف الطلاب؟

تقليل الاغتراب.. لماذا رُفضت طلبات آلاف الطلاب؟
تقليل الاغتراب.. لماذا رُفضت طلبات آلاف الطلاب؟
إسراء عبدالمطلب

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب، خاصة الطلاب الذين فوجئوا بعدم قبول طلب التحويل رغم حصولهم على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالكلية التي يرغبون في التحويل إليها.

ولكن رفض طلب تقليل الاغتراب لا يعني بالضرورة أن الطالب لم يستوف الحد الأدنى للكلية التي يرغب في التحويل إليها، وإنما يرتبط بالقواعد المنظمة للتحويل والطاقة الاستيعابية ونسبة الطلاب المسموح بقبول تحويلهم.

ما سبب رفض تقليل الاغتراب؟

ويستهدف نظام تقليل الاغتراب في الأساس الحد من المشكلات التي قد تواجه الأسر نتيجة اضطرار الطالب إلى الدراسة في كلية بعيدة عن محل إقامته، إلا أن التحويلات تخضع لضوابط ونسب محددة لا تسمح بقبول جميع الطلبات المقدمة.

وتصل نسبة التحويل إلى 10% من إجمالي الطلاب المقبولين في كل كلية، وبالتالي لا يمكن الموافقة على طلبات جميع الطلاب الراغبين في الانتقال إلى كليات أو جامعات تقع داخل محافظاتهم.

وحصول الطالب على المجموع المطلوب للكلية التي يرغب في التحويل إليها لا يعني تلقائيًا قبول طلب تقليل الاغتراب، إذ ترتبط الموافقة بوجود أماكن متاحة في الكلية المطلوبة، إلى جانب الالتزام بالنسبة المقررة للتحويل والقواعد المنظمة للعملية.

رفض تقليل الاغتراب بسبب عدم وجود أماكن

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدم الموافقة على طلب تقليل الاغتراب المقدم من الطالب يعني أن الكلية المطلوبة لم تعد بها أماكن متاحة للتحويل وفقًا للقواعد والنسب المقررة.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق يتيح للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا، وفق القواعد والضوابط المنظمة للتحويلات إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027.

وحذرت الوزارة الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبة في تقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها من إعادة تسجيل الرغبة نفسها مرة أخرى، موضحة أنه يجب اختيار رغبات أخرى متاحة للطالب عند إعادة تسجيل طلب تقليل الاغتراب.

هل يمكن التحويل بعد السنة الأولى؟

وتقليل الاغتراب لا يعني بالضرورة أن الطالب سيتمكن من التحويل إلى الكلية التي يرغب فيها في جميع الحالات، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يضطر إلى الدراسة بعيدًا عن محل إقامته ثم ينجح في العام الجامعي الأول، يمكنه بعد ذلك التحويل إلى كلية مناظرة في المحافظة التي يقيم بها، وفقًا للقواعد المنظمة للتحويل.

ويعد الهدف من وضع هذه الضوابط هو تحقيق التوازن في توزيع الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي، وعدم السماح بحدوث تكدس في بعض الجامعات مقابل انخفاض أعداد الطلاب في جامعات أخرى.

لماذا لا يتم قبول جميع طلبات تقليل الاغتراب؟

وقبول جميع طلبات تقليل الاغتراب قد يؤدي إلى تكدس أعداد الطلاب في بعض الكليات والجامعات، خاصة الموجودة داخل المحافظات الكبرى، في مقابل انخفاض أعداد الطلاب في جامعات أخرى، وهو ما يتعارض مع قواعد توزيع الطلاب والطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة تعليمية.

وبالتالي، فإن استيفاء الطالب للحد الأدنى للكلية لا يمثل العامل الوحيد في قبول طلب تقليل الاغتراب، وإنما يجب أن تتوافر أماكن تسمح بالتحويل، مع الالتزام بالنسبة المقررة والقواعد التي يحددها مكتب التنسيق.

تقليل الاغتراب والجامعات الخاصة

ونظام تقليل الاغتراب يطبق على الجامعات الحكومية والمعاهد العليا الخاضعة لنظام التنسيق، بينما لا ينطبق بالطريقة نفسها على الجامعات الخاصة.

والالتحاق بالجامعات الخاصة يتم من خلال التقديم المباشر إليها، وليس عبر نظام التنسيق الحكومي، وبالتالي تختلف إجراءات القبول والتحويل بها عن القواعد المطبقة على الجامعات الحكومية والمعاهد.

رسالة التعليم العالي للطلاب

وأكدت وزارة التعليم العالي ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والضوابط المعلنة عند تسجيل رغبات تقليل الاغتراب، مع تحري الدقة عند اختيار الرغبات، وعدم تكرار التسجيل في الكلية نفسها إذا سبق رفض الطلب لعدم وجود أماكن متاحة.

وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، لتجنب الوقوع في أخطاء عند تسجيل طلبات التحويل.

وبذلك، فإن رفض تقليل الاغتراب لا يعني بالضرورة أن مجموع الطالب غير مؤهل للكلية المطلوبة، وإنما قد يكون السبب الرئيسي عدم توافر أماكن للتحويل أو اكتمال النسبة المقررة للطلاب المسموح بتحويلهم، وفقًا للقواعد المنظمة لتقليل الاغتراب للعام الجامعي 2026-2027.

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