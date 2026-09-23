تعليم مطروح: حظر التصوير داخل المدارس إلا بعد الحصول على موافقة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمطروح منشورا للإدارات التعليمية والمدارس بالمحافظة لتنظيم عملية التصوير داخل المدارس .

ضوابط مديرة التربية والتعليم للمدارس

حيث تضمن المنشور أنه في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وضمان استقرار العملية التعليمية داخل جميع الإدارات والمدارس بالمحافظة نرجو الالتزام بتطبيق وتنفيذ الإجراءات الآتية

عدم السماح لأى وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة بدخول المدارس التابعة لجميع الادارات التعليمية بالمحافظة وعدم إجراء أى أحاديث أو لقاءات من خلالها إلا بعد العرض على السيد وكيل الوزارة وإصدار الموافقة على ذلك .

عدم إصدار أى بيانات إعلامية بشأن وجود وقائع أو أحداث في المدارس التابعة لإدارتكم لأى وسيلة من وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي الا بعد التواصل مع وكيل الوزارة وإبلاغ إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية وذلك بغرض توحيد الاجراءات الخاصة بصدور البيانات الاعلامية وعدم تأخر الرد والتوضيح من جانب ديوان المديرية

كما يمنع إستخدام أو تداول أى ( معلومات - رسائل - ملفات - صور - مقاطع فيديوهات ... الخ )

تتعلق بطبيعة العمل داخل الادارات التعليمية او المدارس التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) او على تطبيقات الهواتف الذكية (واتساب)

عند نشر أي تعليمات أو قرارات صادرة بشكل رسمى من الوزارة أو المديرية على الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية باقسامها أو المدارس التابعة لها يراعى مراجعة المحتوى قبل النشر لضمان دقته ومطابقته للتعليمات الرسمية دون إضافة أو اجتهادات فردية قد تؤدي إلى تضليل أو إثارة بلبلة.

مراجعة جميع الجروبات النوعية والمجموعات الخاصة بالادارات التعليمية الاقسام التابعة لها وتوجيهات المواد الدراسية على تطبيق الواتس اب وإزالة من هم غير ذي صفة منها.

يحظر على المدارس التابعة لإدارتكم نشر زيارات المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك.