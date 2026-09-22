محافظ مطروح يبحث مع رئيس «مودرن جاس» الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي بمرسى مطروح والحمام

بحث اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، مع المهندس وائل جويد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، سبل الإسراع في تنفيذ أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمدينة مرسى مطروح ومدينة الحمام، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، وممثلي الجهات المعنية.

تذليل المعوقات وتعزيز التنسيق

وأكد المحافظ ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركة للانتهاء من مد البنية التحتية خاصة شبكات الوصلات المنزلية للصرف الصحى بالمناطق المستهدفة لدخول الغاز أول بأول ، مع الالتزام بإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء أعمال الحفر ومد الشبكات، والحفاظ على كفاءة الشوارع والمرافق.

كما تناول اللقاء التوسع في المناطق المستهدفة خاصة الأكثر كثافة لتوصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يسهم في زيادة نطاق الاستفادة من الخدمة وتيسيرها على المواطنين.