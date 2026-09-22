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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شركة مياه مطروح.. بروتوكول تعاون مع الازهر لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك للطلبة

ازهر مطروح
ازهر مطروح
ايمن محمود

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومنطقة مطروح الازهرية بروتوكول تعاون يستهدف تنفيذ حملات وأنشطة توعية داخل المدارس الازهرية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والشيخ  عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة مطروح الازهرية بحضور  ولاء السمدوني، مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بمطروح.

نشر الوعى بين الطلاب 

 ويهدف البروتوكول إلى نشر الوعي بين طلاب المدارس حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس الازهرية بالمحافظة.

وتتضمن الأنشطة المقررة توعية الطلبة أثناء طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وتكوين أسر المياه بالمدارس، إلى جانب تنظيم ورش رسم، فضلًا عن تنظيم رحلات للطلاب لزيارة محطات تحلية مياه البحر، وتنفيذ ورش تعليم السباكة الخفيفة.

ويأتي هذا التعاون في إطار غرس السلوكيات الإيجابية لدى النشء، بما يسهم في الحفاظ على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد داخل المجتمع.

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