أتوبيس مجاني لطلاب الحمام.. وتشغيل خطوط نقل بتخفيض 50% بمطروح

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بتيسير وسائل انتقال الطلاب وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، من خلال دعم وسائل النقل المخصصة لخدمة طلاب المدارس والجامعة.

أتوبيس مجانى

وفي مدينة الحمام، وجّه المحافظ بتشغيل أتوبيس تابع لمجلس المدينة، مخصص لنقل طلاب المدارس مجانًا دون أجر اعتبارًا من صباح اليوم ، استجابةً لمطالب الأهالي وتيسيرًا على أبنائهم.

ومن المقرر أن ينطلق الأتوبيس من أمام مجلس مدينة الحمام في تمام الساعة 7 صباحًا، مرورًا بشارع الإسكندرية وشارع القسم، وصولًا إلى مجمع المدارس بالنايل سات.

كما وجّه محافظ مطروح بتشغيل خطوط نقل بمطروح لخدمة طلاب الجامعة والمدارس، مع تخفيض الأجرة بنسبة 50% للطلاب، تيسيرًا عليهم وتخفيفًا للأعباء عن أسرهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ الحرص على تلبية احتياجات أبنائنا الطلاب وتوفير وسائل انتقال مناسبة لهم، بما يسهم في انتظام انتقالهم إلى المدارس والجامعة.