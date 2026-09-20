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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطروح تحصد المركزين الأول والخامس في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

ازهر مطروح
ازهر مطروح
ايمن محمود

 حققت منطقة مطروح الأزهرية إنجازًا  جديدًا بفوز اثنين من طلابها بمراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل في مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2025 / 2026م، وذلك في المستويين الثاني والرابع.

نتائج المسابقة 

وقد أسفرت نتائج المستوى الثاني “القرآن الكريم كاملاً” الرسمية عن حصول  الطالبة فريدة محمد المغاوري،  على المركز الأول على مستوى الجمهورية، 

في المستوى الرابع (حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم):

حقق الطالب يحيى عيد محمود، المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وهو من منسوبي المكاتب الأهلية التابعة لإدارة شئون القرآن الكريم بمطروح.

 ووجّه  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،  التهاني للطلاب الفائزين، بمشاركة  الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير عام المنطقة لشئون التعليم، والشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، معربين عن فخرهم بما حققوه من تميز، ومؤكدين على تقديم كامل الدعم لهم لمواصلة مسيرة التفوق والقرآن.

كما تقدمت قيادات المنطقة بخالص الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور الكرام، ومحفظي القرآن، وشيوخ المعاهد، وكافة القائمين على إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم البارز في رعاية أجيال حافظة لكتاب الله، واصليْن التمنيات بدوام التوفيق والنجاح لجميع أبناء مطروح الأزهرية.

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