شوبير عن محمد صلاح: «فخر مصر»

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور، مؤكدًا اعتزازه بما يقدمه قائد منتخب مصر، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فخر مصر».

محمد صلاح

وجاءت رسالة شوبير بالتزامن مع تألق محمد صلاح مع طرابزون، حيث واصل النجم المصري تقديم مستويات قوية، ليؤكد حضوره اللافت ويجذب أنظار الجماهير والمتابعين في الكرة التركية.

ويحظى صلاح بإشادة واسعة من جانب الإعلام والجماهير المصرية، في ظل ما يقدمه من أداء مميز خلال مسيرته الاحترافية، ليظل أحد أبرز الأسماء المصرية على الساحة العالمية.