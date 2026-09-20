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العتاب ليس طلبا للمنة.. فاطمة الكاشف: طلب عودتي للفن لم يؤخذ بعين الاعتبار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العتاب ليس طلبا للمنة.. فاطمة الكاشف: طلب عودتي للفن لم يؤخذ بعين الاعتبار

فاطمة الكاشف
فاطمة الكاشف
محمد سعيد

أبدت الفنانة فاطمة الكاشف استياءها من حالة التجاهل التي قوبلت بها، بعدما تحدثت في وقت سابق عن رغبتها في العودة إلى المشاركة بالأعمال الفنية والحضور في المشهد الفني.

ووجهت فاطمة الكاشف رسالة عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، قالت فيها: «صباح الخير على كل الأصدقاء المحترمين.. الحمد لله أولًا واخيرًا.. لم أكن اتمنى أبدًا أن يكن حرصى واجتهادى على وجودى داخل المشهد الفني يُقابل بهذا الصمت الرهيب من الجهات المعنية».

وتابعت: «لكن الحمد لله لاقى كل الاستحسان الكبير والحب والتقدير من كل الجمهور الحبيب المحترم ومن الإعلاميين والصحفيين المحترمين والمواقع الفنية شكرًا لكم على مشاركتكم».

واستكملت: «ودعمكم النفسى لى فى هذا الوقت الذى كنت احتاج فيه لإجابة تسعد قلبى ولكن العتاب هنا ليس طلبا للمنة بل هو وقفة أحترام للتقدير المتبادل الذى يبدو أنه لم يؤخذ بعين الأعتبار من الجهات المعنية».

شكوى فاطمة الكاشف

نشرت الفنانة فاطمة الكاشف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توجه فيه رسالة الى شركات الإنتاج، مطالبة بعودتها إلى العمل. 

وقالت فاطمة الكاشف : بسم الله الرحمن الرحيم، نداء عاجل لكل شركات الإنتاج المحترمة، هذا وقت الترشيحات وتسكين الأدوار، من فضلكم عايزين نشتغل، الغيبة طالت، وده مصدر رزقنا الوحيد، وليس عندنا أي مشاريع أخرى وفهل من مجيب لطلبنا المشروع، أو قولوا لنا ماذا نفعل بعد قضاء العمر في هذه المهنة والحصول على عدة جوائز عن الأدوار التي قدمتها؟ جزاكم الله خيرًا، مع أرق تحياتي.

من ناحية أخرى حلت الفنانة فاطمة الكاشف، ضيفة على برنامج “قاعدة ستات” من تقديم مروة صبري، حيث كشفت عن تفاصيل قصة حبها مع زوجها الفنان جمال عبد الناصر.

وقالت “الكاشف”، إن قصة حب جمعتها بزوجها الفنان جمال عبد الناصر منذ دارستهما في معهد الفنون المسرحية، مؤكدة أنها تثق فيه بشكل كامل، وأن تعبيره عن حبه لها يكون بالأفعال وليس بالكلمات.

وأضافت الفنانة، أن نجمة كبيرة كانت معجبة بزوجها، وقدمت معها أعمالا سينمائية عديدة، وحين شعرت بذلك خيرته بين العمل معها مجددًا أو استمرار علاقتهما الزوجية وقد اختارها، ورفض العمل معها في أعمال سينمائية أخرى تجمعها كانت معروضة عليه بالفعل.

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف أكدت حريصها على التواجد في حفل ختام مهرجان القومي للمسرح المصري، وقدمت الشكر للفنان محمد رياض ولكل طاقم العمل بالمهرجان.

ووجهت الكاشف رسالة إلى سيدة المسرح سميحة أيوب، قائلة: "ربنا يديكي الصحة، سميحة أيوب سيدة المسرح وأيقونة نعتز بها جميعًا.. وأضافت: كنت محظوظة بالعمل معها".

واختتمت بقولها: "أنا بحب المسرح، فالمسرح أبو الفنون، والمهرجان القومي للمسرح المصري هو عيد المسرحيين".

فاطمة الكاشف الفنانة فاطمة الكاشف أعمال فاطمة الكاشف

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