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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أوس أوس: أتمنى أن أترك بصمتي في الكوميديا مثل إسماعيل ياسين

أوس أوس
أوس أوس
قاسم

كشف الفنان محمد أسامة، المعروف بـ«أوس أوس»، عن أمنيته في أن يترك بصمة خاصة في عالم الكوميديا، مستشهداً بالنجم الراحل إسماعيل ياسين الذي استطاع أن يحجز مكانة استثنائية في قلوب الجمهور من خلال أعماله الكوميدية.

وقال أوس أوس، في تصريحات تليفزيونية: «نفسي أكون زي إسماعيل ياسين، كل ما الناس تشوف عمل ليا تتبسط».

وأضاف: «هو راجل الكل بيعشقه، وبيضحك في كل كلمة وإفيه، ولما تشوفه بيحصل لك سعادة داخلية».

وأكد أوس أوس أن طموحه لا يقتصر على تقديم أعمال كوميدية فحسب، بل يمتد إلى الوصول لمكانة يرتبط فيها ظهوره بالبهجة والسعادة لدى الجمهور، وهو ما نجح إسماعيل ياسين في تحقيقه طوال مسيرته الفنية.

أوس أوس الفنان أوس أوس صور أوس أوس

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