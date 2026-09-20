وفاة الفنان الاستعراضي ممدوح حسن.. ورئيس الأوبرا ينعاه

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأحد، الفنان الاستعراضي وراقص الباليه الأول بدار الأوبرا المصرية، الدكتور ممدوح حسن، في خبر مفاجئ أثار حالة من الحزن والصدمة بين أصدقائه ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وحرص المعهد العالي للباليه على نعي الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي، معربًا عن حزنه لرحيله، ومتوجهًا بالدعاء إلى الله بأن يغفر له ويرحمه، وأن يمنح أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

رئيس الأوبرا ينعى ممدوح حسن

كما نعى الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان الدكتور ممدوح حسن، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لرحيله، ومؤكدًا أن الراحل قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عطاءً وإبداعًا أسهما في إثراء فن الباليه المصري، وترك من خلالهما بصمة بارزة في تاريخ دار الأوبرا المصرية.

وأعرب رئيس دار الأوبرا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفنان الراحل وزملائه ومحبيه، إلى جانب أعضاء فرقة باليه أوبرا القاهرة وجميع العاملين بدار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن رحيل ممدوح حسن يمثل فقدانًا لفنان متميز، وأحد العناصر الفنية التي أسهمت على مدار سنوات طويلة في الارتقاء بفن الباليه وظهور دار الأوبرا بصورة مشرفة.

وأكد الدكتور رضا الوكيل أن اسم الفنان الراحل سيظل حاضرًا في ذاكرة زملائه وجمهور الفن الراقي، لما قدمه من أعمال وإسهامات فنية، فضلًا عن سيرته الطيبة التي تركها داخل الوسط الفني.

وفي ختام نعيه، توجه رئيس دار الأوبرا المصرية بالدعاء للراحل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتقدمت دار الأوبرا المصرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل، داعية الله أن يشمله برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.