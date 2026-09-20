القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما الإسماعيلية

يقيم المركز القومي للسينما، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية، الذي تديره فنيًا الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية.



وتأتي الفعاليات في إطار اهتمام المركز القومي للسينما بنشر الثقافة السينمائية، ودعم الحركة السينمائية، وإتاحة الفرصة للجمهور، وخاصة الشباب وطلبة الجامعات، للتعرف على التجارب السينمائية المختلفة ومناقشتها.



ومن المقرر أن يتضمن برنامج نادي سينما الإسماعيلية عرض الفيلم الروائي الطويل «ولنا في الخيال حب»، تأليف وإخراج سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، إلى جانب فريدة رجب، وسيف حميدة، وبسنت أبو باشا، وعدد من الفنانين.



وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي إنساني حول «يوسف»، وهو أستاذ جامعي انطوائي يفضل العزلة والابتعاد عن العلاقات العاطفية والاجتماعية، قبل أن تدخل الطالبة «وردة» إلى عالمه، لتتشابك حياتهما مع علاقتها بحبيبها «نوح»، ويجد يوسف نفسه أمام مشاعر وصراعات لم يكن يتوقعها، في تجربة تتداخل فيها مشاعر الحب والخيال والواقع.



ويُعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة سارة رزيق، كما عُرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وشارك في بطولته عدد من الوجوه الشابة إلى جانب أبطاله الرئيسيين.



ويأتي نادي سينما الإسماعيلية ضمن أنشطة المركز القومي للسينما الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الجمهور وصناع السينما، وفتح مساحات للحوار والنقاش حول الأفلام، والتعريف بالتجارب السينمائية المتميزة، إلى جانب دعم المواهب وصناع الأفلام الشباب ونشر الوعي والثقافة السينمائية بمختلف المحافظات.