عبد الناصر محمد يطالب رمضان صبحي بالاعتزال بعد تأييد إيقافه حتى 2029

قال الإعلامي هاني حتحوت إن المحكمة الفيدرالية رفضت الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات، لتتأكد العقوبة التي تمتد حتى صيف 2029، على خلفية قضية المنشطات والتلاعب في العينة.

رمضان صبحي

وعلق عبد الناصر محمد على القرار، مؤكدًا أن غياب رمضان صبحي عن الملاعب لعدة سنوات يجعل عودته للمنافسات أمرًا بالغ الصعوبة، قائلًا: «أنا شايف إنه لازم يعلن اعتزاله»، مشيرًا إلى إمكانية اتجاه اللاعب للعمل الإداري أو التدريبي بدلًا من الاستمرار في كرة القدم.

من جانبه، وصف هاني حتحوت الأمر بأنه «نهاية قاسية» حال اعتزال رمضان صبحي، خاصة أنه كان من أبرز المواهب المصرية في السنوات الأخيرة، وخاض تجربة احتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يواصل مسيرته في الكرة المصرية. وأضاف عبد الناصر محمد أن فترة الغياب الطويلة، إلى جانب عامل السن، ستجعل العودة للملاعب تحديًا كبيرًا أمام اللاعب.