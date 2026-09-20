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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند.. هالاند يقود الهجوم ودوناروما يحرس المرمى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي، بقيادة إنزو ماريسكا، التشكيل الأساسي لمواجهة سندرلاند، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام المباراة على ملعب الاتحاد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند

ويبدأ النرويجي إيرلينج هالاند في قيادة هجوم مانشستر سيتي، بينما يتولى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حراسة مرمى الفريق.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مارك جويهي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: إليوت أندرسون، إنزو فرنانديز.

الوسط الهجومي: إليمان ندياي، ريان شرقي، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جيرونيمو رولي، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، ريان آيت نوري، أيوب بوعدي، نيكو أوريلي، آلان، عبد القادر خوسانوف، وريكو لويس.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد 12 نقطة من أول أربع جولات، محققًا العلامة الكاملة في بداية مشواره بالمسابقة.

مانشستر سيتي إنزو ماريسكا سندرلاند الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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