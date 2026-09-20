قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو
لأسباب انضباطية.. استبعاد نجم السعودية من معسكر المنتخب
وزيرة البيئة توجه بإجراءات قانونية تجاه سفينة سياحية ألقت مياه الصرف في نهر النيل بأسوان
تحت حراسة أمنية مشددة.. المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
محمود فؤاد يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك الطارئ.. شركة الكرة كلمة السر
الزمالك يتحرك لإنعاش الخزينة.. تفاصيل اشتراكات فرع 6 أكتوبر
رئيس الوزراء يتابع عمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات
خططوا للاغتيالات.. إيران تعلن مقتل شخص واعتقال ثلاثة آخرين
خطوات التسجيل.. إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات الحكومية
خبير لوائح يكشف موقف رمضان صبحي عقب قرار المحكمة الفيدرالية السويسريه
قـ.ـتلها وقعد جنب الجثة.. تفاصيل إنهاء شاب حياة خالته المسنة في بشتيل
مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات التسجيل.. إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات الحكومية

بوابة مصر الرقمية 2026
بوابة مصر الرقمية 2026
خالد يوسف

تُعد منصة مصر الرقمية، البوابة الرسمية الأولى لتقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية والانتظار في الطوابير الطويلة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه المنصة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، مما يتيح استخراج وتجديد المستندات الرسمية، وسداد الفواتير، ومتابعة الطلبات بدقة وأمان تام عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

شروط إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

حددت منصة مصر الرقمية شروط لإنشاء حساب جديد، وهي:

- أن يكون لدى المستخدم رقم هاتف محمول مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات.

منصة مصر الرقمية

- يمكن لأي مواطن إنشاء حساب إذا كان الهدف استخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها المنصة

- عند استخدام خدمات التموين، يجب إدخال بيانات صاحب بطاقة التموين نفسه، وليس أحد المستفيدين المدرجين عليها.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

- التسجيل بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط

- ثم الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» الموجود أعلى الصفحة الرئيسية.

- إدخال بيانات الرقم القومي بعد الانتقال إلى صفحة «تأكيد بيانات الرقم القومي»

إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

- يتم إدخال البيانات التالية: الرقم القومي الموجود أسفل تاريخ الميلاد في بطاقة الرقم القومي، ويتكون من حرفين باللغة الإنجليزية (Capital) يتبعهما 7 أرقام.

- كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية. اضغط على زر «تحقق»

- إذا كان المواطن يمتلك أكثر من بطاقة رقم قومي نتيجة التجديد، يجب إدخال رقم المصنع الموجود في أحدث بطاقة.

- تأكيد رقم الهاتف المحمول بعد نجاح التحقق من البيانات، يطلب الموقع إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الحساب.

- يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق مكون من 6 أرقام، يُدخل في الخانات المخصصة.

وفي حال انتهاء صلاحية الرمز، يمكن طلب إرسال رمز جديد واستخدام آخر كود تم استلامه.

- إنشاء كلمة المرور في الخطوة الأخيرة، يطلب الموقع إنشاء كلمة مرور، إعادة إدخالها للتأكيد.

- إدخال البريد الإلكتروني، وهو اختيار غير إلزامي، ويجب أن تتضمن كلمة المرور حرفًا كبيرًا باللغة الإنجليزية (Capital) وحرفًا صغيرًا باللغة الإنجليزية  (Small) 6  أرقام على الأقل، أو أكثر.

- بعد الانتهاء من هذه الخطوات، تظهر رسالة تؤكد نجاح إنشاء الحساب، ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

الاستفادة من الخدمات الحكومية في منصة مصر الرقمية

يتيح إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية للمواطنين، الاستفادة من العديد من الخدمات الحكومية، من بينها:

- تحديث بيانات بطاقات التموين ضمن منظومة الدعم.

- تقديم تظلمات حذف الأفراد من بطاقات التموين.

- الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية المتاحة عبر المنصة.

- استعادة كلمة المرور في حالة نسيانها. تغيير كلمة المرور أو تحديث رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب.

- اختر القسم (المركبات، التموين، الأحوال المدنية، التوثيق، السجل التجاري، القضاء).

- اختر الخدمة المطلوبة واقرأ الشروط.

- سدد الرسوم إلكترونياً (بطاقة ائتمان/ وسائل دفع متاحة).

- يوصلك المستند إلى منزلك أو يُتاح رقمياً حسب نوع الخدمة.

بوابة مصر الرقمية 2026 الاستفادة من الخدمات الحكومية منصة مصر الرقمية خدمات حكومية إلكترونية متكاملة التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

ترشيحاتنا

حمدي الوزير

بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

أعراض ما قبل السكري

انتبه.. علامات تؤكد اقتراب الإصابة بالسكر

الكلى

أعراض غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

بالصور

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

فيديو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد