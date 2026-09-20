خطوات التسجيل.. إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات الحكومية

تُعد منصة مصر الرقمية، البوابة الرسمية الأولى لتقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية والانتظار في الطوابير الطويلة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه المنصة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، مما يتيح استخراج وتجديد المستندات الرسمية، وسداد الفواتير، ومتابعة الطلبات بدقة وأمان تام عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

شروط إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

حددت منصة مصر الرقمية شروط لإنشاء حساب جديد، وهي:

- أن يكون لدى المستخدم رقم هاتف محمول مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات.

منصة مصر الرقمية

- يمكن لأي مواطن إنشاء حساب إذا كان الهدف استخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها المنصة

- عند استخدام خدمات التموين، يجب إدخال بيانات صاحب بطاقة التموين نفسه، وليس أحد المستفيدين المدرجين عليها.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

- التسجيل بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط

- ثم الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» الموجود أعلى الصفحة الرئيسية.

- إدخال بيانات الرقم القومي بعد الانتقال إلى صفحة «تأكيد بيانات الرقم القومي»

إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

- يتم إدخال البيانات التالية: الرقم القومي الموجود أسفل تاريخ الميلاد في بطاقة الرقم القومي، ويتكون من حرفين باللغة الإنجليزية (Capital) يتبعهما 7 أرقام.

- كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية. اضغط على زر «تحقق»

- إذا كان المواطن يمتلك أكثر من بطاقة رقم قومي نتيجة التجديد، يجب إدخال رقم المصنع الموجود في أحدث بطاقة.

- تأكيد رقم الهاتف المحمول بعد نجاح التحقق من البيانات، يطلب الموقع إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الحساب.

- يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق مكون من 6 أرقام، يُدخل في الخانات المخصصة.

وفي حال انتهاء صلاحية الرمز، يمكن طلب إرسال رمز جديد واستخدام آخر كود تم استلامه.

- إنشاء كلمة المرور في الخطوة الأخيرة، يطلب الموقع إنشاء كلمة مرور، إعادة إدخالها للتأكيد.

- إدخال البريد الإلكتروني، وهو اختيار غير إلزامي، ويجب أن تتضمن كلمة المرور حرفًا كبيرًا باللغة الإنجليزية (Capital) وحرفًا صغيرًا باللغة الإنجليزية (Small) 6 أرقام على الأقل، أو أكثر.

- بعد الانتهاء من هذه الخطوات، تظهر رسالة تؤكد نجاح إنشاء الحساب، ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

الاستفادة من الخدمات الحكومية في منصة مصر الرقمية

يتيح إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية للمواطنين، الاستفادة من العديد من الخدمات الحكومية، من بينها:

- تحديث بيانات بطاقات التموين ضمن منظومة الدعم.

- تقديم تظلمات حذف الأفراد من بطاقات التموين.

- الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية المتاحة عبر المنصة.

- استعادة كلمة المرور في حالة نسيانها. تغيير كلمة المرور أو تحديث رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب.

- اختر القسم (المركبات، التموين، الأحوال المدنية، التوثيق، السجل التجاري، القضاء).

- اختر الخدمة المطلوبة واقرأ الشروط.

- سدد الرسوم إلكترونياً (بطاقة ائتمان/ وسائل دفع متاحة).

- يوصلك المستند إلى منزلك أو يُتاح رقمياً حسب نوع الخدمة.