الاتصالات: 245 خدمة متاحة على منصة مصر الرقمية ونستهدف الوصول إلى 400 خدمة بحلول 2030

أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إتاحة خدمات رقمية تلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى وصول عدد الخدمات المتاحة حاليًا عبر منصة «مصر الرقمية» إلى 245 خدمة.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن عدد المعاملات التي تم تنفيذها عبر المنصة خلال النصف الأول من العام الحالي يعادل حجم المعاملات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي بالكامل، وهو ما يعكس تزايد إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية والاستفادة منها.



وتابع أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 400 خدمة رقمية متاحة عبر منصة مصر الرقمية بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

الخدمات الحكومية

وأشار مساعد وزير الاتصالات إلى أن منصة «مصر الرقمية» أسهمت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وأصبحت خيارًا أساسيًا لإنهاء العديد من الخدمات الحكومية بصورة ميسرة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية.