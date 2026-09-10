زاهي حواس عن أصحاب نظرية «الفضائيين بنوا الأهرامات»: «سيبه يتكلم ويخرف.. ما عندكش دليل واحد»

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن علماء الآثار لا ينشغلون بالرد على ما وصفه بالخرافات والادعاءات التي لا تستند إلى أي دليل علمي، مشددًا على أن الباحث الحقيقي ينشغل بدراسة الآثار وكتابة الأبحاث والكتب العلمية، ولا يلتفت إلى مثل هذه المزاعم.



وقال زاهي حواس، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «عالم الآثار ده مغلق على نفسه، مكتب بيقرأ كتب ويكتب أبحاث ويكتب كتب، ما يردش على الكلام ده. ده كلام فارغ بالنسباله، ما يردش عليه نهائي».



وأضاف: «لم يحدث إن عالم آثار أجنبي، لأن عندنا في مصر 240 بعثة أجنبية بتشتغل. إيه اللي أنا أرد عليه؟ أقولك أنا أرد على الخرافات دي ليه؟ لأ، سيبه يتكلم ويخرف ويقول أي كلام، ما يردش على أي حد نهائي».

زاهي حواس: أين دليل وجود كائنات فضائية بنت الأهرامات؟



وتطرق حواس إلى نظرية أن الأهرامات بُنيت بواسطة كائنات جاءت من الفضاء، متسائلًا عن الأدلة التي يستند إليها أصحاب هذه النظرية، قائلًا: «اللي بيقولك إن الهرم ده بناه ناس جايين من الفضاء، أنا أعترف إن حصل. طب الراجل بتاع الفضاء ده ما سابش بصمة تريكس، ما سابش كوباية بيشرب فيها، ما سابش أي دليل موجود».



وشدد على أنه لا يوجد دليل أثري واحد يمكن الاستناد إليه لإثبات هذه المزاعم، موضحًا: «لا يوجد دليل واحد ممكن تقوله».



وأشار إلى أن البعض يحاول الاستناد إلى بعض النقوش والعلامات الأثرية وتفسيرها على أنها صور لطائرات أو مروحيات، إلا أن هذه التفسيرات لا علاقة لها بالكتابة الهيروغليفية.



وأوضح حواس أن هناك مثالًا شهيرًا في معبد أوزيريس بأبيدوس، حيث يتم تفسير إحدى العلامات الهيروغليفية على أنها طائرة هليكوبتر، مؤكدًا أن «الحرف الهيروغليفي ليس له صلة بالطيارة إطلاقًا».

وأضاف أن الدكتور خالد عناني سبق أن أرسل له صورة لهذه العلامة، مؤكدًا أنها علامة هيروغليفية ولا علاقة لها بالطائرة كما يزعم البعض.



حواس: لا يمكن أن نقول إن الفراعنة عرفوا الطائرات بلا دليل



وأشار عالم الآثار إلى أن تفسير بعض الأشكال الأثرية وفقًا للتصورات الحديثة لا يعني أنها تمثل بالفعل اختراعات أو أدوات معروفة في العصر الحديث، قائلًا: «أنت ممكن تتخيل حاجة».



وضرب مثالًا بتمثال لحورس موجود في المتحف المصري، سبق أن فسّره شخص يدعى خليل مسيحة على أنه يمثل طائرة، معتبرًا إياه دليلًا على أن المصريين القدماء عرفوا الطيران.



وتساءل حواس: «طب الزمة؟ الفراعنة عرفوا الطيارة إزاي؟»، مؤكدًا أن المصريين القدماء لم يعرفوا الطائرة، وأن إثبات مثل هذا الادعاء يحتاج إلى أدلة أثرية أخرى أو نصوص مكتوبة تؤكده.



وقال: «ما عرفوش الطيارة إطلاقًا، ممكن ده موجود. أو كنا شفناها في آثار تانية يعني أو دليل مكتوب. إذا إنت ما عندكش دليل واحد».

زاهي حواس يكشف نتائج الحفر بجوار أبو الهول



واستعرض حواس نتائج أعمال الحفر والدراسة الأثرية بجوار تمثال أبو الهول، موضحًا أن الهدف كان البحث عما إذا كانت هناك طبقات أثرية تعود إلى ما قبل الدولة القديمة.



الحفر بجوار أبو الهول

وقال إنه تم الحفر بجوار أبو الهول في منطقة لم يسبق حفرها، بهدف معرفة ما إذا كانت هناك طبقة أثرية تعود إلى فترة أقدم من الدولة القديمة، موضحًا أن نتائج الحفر كشفت تسلسلًا أثريًا واضحًا للطبقات الموجودة في المنطقة.



وأوضح: «سجلنا الطبقة الأولى دولة قديمة، الطبقة التانية جوران دولة وسطى، الطبقة التالتة فخار ملون دولة حديثة والعصر الروماني فقط».



العصور التي ظهرت آثارها

وأكد حواس أن العصور التي ظهرت آثارها في المنطقة المحيطة بأبو الهول هي الدولة القديمة، والدولة الوسطى، والدولة الحديثة، والعصر الروماني، مشددًا على أن نتائج الحفائر والدراسات الأثرية لا تقدم دليلًا على وجود حضارة أو مرحلة تاريخية مجهولة سبقت الدولة القديمة في هذه المنطقة.