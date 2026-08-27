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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«من باليرمو إلى كاتانيا وتريبي».. «زاهي حواس» يختتم جولته الإيطالية التاريخية بزيارة 30 مدينة وينشر 3 كتب جديدة

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

اختتم عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس محطته الأخيرة بجزيرة صقلية في إطار جولته الثالثة والأخيرة بدولة إيطاليا للترويج للآثار المصرية وتوقيع كتابه الشهير «الرجل ذو القبعة»، محققاً رقماً قياسياً غير مسبوق بزيارة 30 مدينة إيطالية خلال جولاته الثلاث.

استهل «حواس» محطته الأخيرة بزيارة مدينة باليرمو؛ حيث ألقى محاضرة أثرية حاشدة داخل أحد القصور التاريخية القديمة بالمدينة. وشهدت الفعالية تفاعلاً واستمراراً للأسئلة من الحضور لأكثر من ساعة كاملة، استفسروا خلالها عن تاريخ مصر والاكتشافات الأثرية الحديثة.

وفي المحطة الثانية بمدينة كاتانيا، امتلأت القاعة عن آخرها بالجمهور الإيطالي والشغوفين بالحضارة الفرعونية، مما دفع الشرطة الإيطالية للسماح بوقوف 100 شخص داخل القاعة، بينما تواجد أكثر من 500 شخص خارجها ممن لم يتمكنوا من الدخول.

أوبرا توت عنخ آمون

قدم المحاضرة فرانشيسكو سانتاكونو، والذي شارك سابقاً في كتابة سيناريو أوبرا «توت عنخ آمون». وعلى هامش الزيارة، أقام رئيس نادي كرة القدم بمدينة كاتانيا حفل عشاء رفيع المستوى على شرف الدكتور زاهي حواس، بحضور نخبة من السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة الإيطالية.

اختتم «حواس» جولته بزيارة مدينة تريبي (Tripi)، حيث ألقى محاضرته في قاعة كاملة العدد بحضور 500 شخص، وبتقديم خاص من عمدة المدينة الذي أشاد بجهود حواس الثقافية.
وخلال جميع المحاضرات، حرص الدكتور زاهي حواس على إرسال رسائل تطمينية للعالم، مؤكداً أن مصر بلد الأمن والأمان، وداعياً الشعب الإيطالي لزيارة مقاصدها السياحية والأثرية.

وعلى هامش ختام الجولة، أعلن ناشر كتاب «الرجل ذو القبعة» عن مفاجأة تمثلت في الاتفاق على نشر ثلاثة كتب جديدة للدكتور زاهي حواس خلال العام الجاري، تتناول أسرار وحفائر الحضارة المصرية القديمة.

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