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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان الاحتلال: ميزانية البلاد في أزمة والخزينة فارغة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن ميزانية البلاد في أزمة والخزينة فارغة، بينما تنتشر القوات بكل الجبهات، وهو ما يضر بجاهزيتها.


وذكر رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، خلال تقييم للوضع متعدد الجبهات صباح اليوم، الخميس، أن هناك تحديات عديدة لا تزال أمام القوات. 

وقال: “نحن ندفع بإجراءات قتالية في جميع الجبهات، من إيران ولبنان وصولًا إلى غزة، ونحافظ على حالة تأهب عالية في ظل قابلية التصعيد على عدة جبهات”.

وتابع: “في ضوء التوتر في يهودا والسامرة واقتراب فترة الأعياد، أوعزت برفع حالة تأهب مقر فرقة نظامية إضافية، بهدف تعزيز قوام القوات في المنطقة، وإضافة إلى ذلك، يجب الاستعداد لتفعيل وحدات وكتائب بشكل فوري لتعزيز القوات في المنطقة”.

وأضاف: “سيكون جيش الدفاع، بجميع منظوماته، في حالة تأهب كاملة ومتعددة الجبهات خلال فترة الأعياد - لن تكون هناك فترات توقف، ولن يتم تقليص قوام القوات العملياتية”.

وأكمل: “للأسف، نحن نخوض في هذه الأيام أيضًا معركةً على الميزانية. وفي وقت يكون فيه جيش الدفاع وأفراده في حالة استنفار في جميع الجبهات، يتعين علينا التعامل مع “خزينة فارغة”. وضع كهذا يمس بجاهزية جيش الدفاع”.

وحتم: “نحن معنيون بالدفاع عن أمن دولة إسرائيل، وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي يقف أمام أعيننا! لن ننجر إلى مواضيع من شأنها أن تحرف تركيزنا وجاهزيتنا”.

رئيس الأركان الإسرائيلي إيران لبنان جيش الاحتلال

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