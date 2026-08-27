ليمون مصر 25.. الزراعة تسجل صنفا جديدا خاليا من البذور والأشواك

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، عن تسجيل صنف جديد من الليمون، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دعم الابتكار، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصناف المصرية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأعلن الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل صنف «ليمون مصر 25» (Citrus aurantium)، كصنف متميز من الليمون البنزهير، مشيراً إلى أن الصنف الجديد يتميز بثمار عديمة البذور وأشجار خالية من الأشواك، بما يسهل عمليات الجمع والحصاد ويقلل الفاقد، فضلًا عن طبيعة نموه القائمة التي تجعله مناسبًا لنظم الزراعة المكثفة وزيادة عدد الأشجار في وحدة المساحة، وفقًا للتوصيات الفنية.

وأكد مدير معهد بحوث البساتين أن تسجيل الصنف يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، بما يعزز المنتجات الزراعية المصرية ويدعم زيادة دخل المزارعين.

من جانبه، قال الدكتور وليد أبو بطة، رئيس البرنامج البحثي، إن تسجيل صنف «ليمون مصر 25» يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم البحث العلمي الزراعي، والحفاظ على الأصناف النباتية المتميزة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المصرية.